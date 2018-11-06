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Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti

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Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
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Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig’de geriye kalan 7. haftada sonunda başarılı bir grafik çizen Gönyeli, 13 puanla dördüncü sırada yer alırken, Ömer Arabacıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, geçtiğimiz akşam kulüp lokalinde bir rakı gecesi düzenledi.

Gönyeli kulübünün önemli isimlerinden Olgun Amcaoğlu’nun sunuculuğunda gerçekleşen geceye Lefkoşa milletvekili UBP başkanı Ersin Tatar, Gönyeli Belediyesi asbaşkanı Soyer Kolozali, Gönyeli kulübü eski başkanı Bülent Yüksekbaş, KTTO başkanı Turgay Deniz, Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel, Yenicami yöneticisi Enver Kahveciler ve Gönyeliler katıldı. Gecede kulübe katkı koyanlara teşekkür plaketi verildi.

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