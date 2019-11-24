Gönyeli'ye evinde Kaplan pençesi

Tepede oynadığı maçlardan puan çıkaramayan Gönyeli'ye bir darbe de Merit Alsancak Yeşilova vururken, rakibini farklı mağlup eden yeşil beyazlılar çıkışlarını sürdürdüler. Turan Altay'ın oyuna müdahalesiyle toparlanan Gönyeli'de, Eray'ın golleri puan için yeterli olmazken, kırmızı beyazlılar alt sıralarda kaldılar

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu,Engin Akkagün, Sertan Alkın

Gönyeli: Kemal, Tufan,İbrahim Öksüzoğulları, Christian, Eray, Barış(Dk.86 Dennis), Sabri(Dk.63 Abdo),Esin,Felix,Efosa,Süleyman

MA Yeşilova: İrfan(Dk.90 Kemal),Vakkas, Mustafa Salk, Mejdi,Yasin(Dk.80İlyas),Emin, Mbah, Memduh,Burak(Dk.78 Hamis),Billy,Fidelis

Goller: 68 ve 73.Dk Eray (Gönyeli)-29.Dk Yasin,45.Dk Memduh,47.Dk Mbah(M.A.Yeşilova)

K-PET Süper Lig'in 11.haftasında Gönyeli konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova karşısında mağlup olarak kendi evinde oynadığı yedinci maçtan da puan alamadı.

Merit Alsancak Yeşilova 3-0 öne geçtiği mücadelede farkın bire inmesiyle sıkıntılı anlar yaşasa da üç puanı almayı başararak çıkışını devam ettirdi.

9.Dk: Gönyeli’de kazanılan serbest vuruşu kullanan Tufan’ın şutunda top baraja çarptı ve az farkla üstten kornere çıktı

14.Dk: Yeşilova atağında Burak vurdu ancak top kaleci Kemal’den geri geldi ve oluşan karambolde Billy Mehmet şutunu attı ancak kaleci Kemal gole izin vermedi. Dönen topta Mbah pasını Burak’a aktardı. Burak’ın topuk vuruşunda top filelere gitti ancak pozisyon ofsayt olduğu için gol geçerli sayılmadı.

23.Dk: Gönyeli atağında Esin topla ceza sahası içerisinde buluştu ve pasını arka direkte boş durumdaki Efosa’ya verdi. Efosa müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci İrfan gole izin vermedi.

29.Dk: Yeşilova atağında Mbah soldan topu ceza sahasına ortaladı ve arka direkte Yasin şutunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-1 Yeşilova

45.Dk: Yeşilova atağında Burak’ın pasıyla topu alan Yasin’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Memduh sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-2 M.A.Yeşilova

47.Dk: M.A.Yeşilova atağında Mbah ceza sahası dışından sert ve etkili bir şut atarak topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-3 Yeşilova

66.Dk: Gönyeli atağında İbrahim ceza alanı içerisinde şutunu attı ancak savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

68.Dk: Gönyeli’de İbrahim köşe atışında topu ceza sahasına ortaladı. Memduh’un uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Eray vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 1-3 Yeşilova

73.Dk: Gönyeli atağında Efosa’nın pasıyla sol kanattan hareketlenen İbrahim’in ortasında Eray arka direkte kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Gönyeli 2-3 Yeşilova