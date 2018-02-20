Gönyeli ve Esentepe arayı açtı

K-PET Birinci Lig’de lider Gönyeli ile en yakın takipçisi Esentepe, maçlarını kazanarak geriden gelen takımların puan kaybetmelerini de değerlendirerek puan farklarını daha da açtılar

K-PET Birinci Lig’de lider Gönyeli ile en yakın takipçisi Esentepe, maçlarını kazanarak geriden gelen takımların puan kaybetmelerini de değerlendirerek puan farklarını daha da açtılar

K-PET Birinci Lig’de play off hattı oldukça karışık duruma gelirken, 3. sıradaki Maraş ile 8. Sıradaki Mormenekşe arasında sadece 6 puanlık fark bulunuyor

Ligin dibine bu hafta Doğancı gerilerken, Kaya Mehmetçik haftalardan sonra son sıradan kurtuldu

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun 20 golle önde giderken, Hasan Özçelik, Süleyman Bayır ve Şenol Hızlıoğlu 13’er golle sıralanıyor

Haftanın Takımı: Görneç

Görneç, takım olarak iyi oynadığı Bostancı Bağcıl deplasmanında aldığı kritik galibiyet ile alt sıralarda derin bir nefes aldı

Haftanın Futbolcusu: Süleyman Bayır (Kaya Mehmetçik)

Kaya Mehmetçik haftalardan sonra son sıradan kurtulurken, bunda en büyük pay maçta hat trick yapan golcü Süleyman Bayır’daydı

Haftanın Teknik Adamı: Ali Özçalışkan(Akova)

Ali Özçalışkan takımı Akova’yı, Hamitköy maçına iyi hazırlarken, takımına uygulattığı kapalı savunma ile kontra atak futbolu ve yerinde Vakkos hamlesiyle galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Bostancı Bağcıl – Görneç)

Hakan Muhtaroğlu, 2 takım adına da büyük önem taşıyan Bostancı Bağcıl – Görneç maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Kemal (Gönyeli)

Koray (Akova)

Mustafa Çelik (Dumlupınar)

Eser (Esentepe)

Haftanın On Biri

Gökhan (MM)

Çağrı (Mehmetçik)

Alaaddin (Gönyeli)

Yorgo (Akova)

Rifat (Görneç)

Mahmut (Esentepe)

Yaşar (Görneç)

Gökay (MM)

Haris (Dumlupınar)

İrfan (Görneç)

Sabri (Gönyeli)

K-Pet Birinci Lig’de haftanın sonuçları

Doğancı-Gönyeli: 0-1

Değirmenlik-Dumlupınar: 1-3

Esentepe-Çanakkale: 2-0

Hamitköy-Akova 0-1

Girne Halk Evi-Maraş 1-1

Mormenekşe-Lapta 3-1

Kaya Mehmetçik-Göçmenköy 3-1

Bostancı Bağcıl-Görneç 0-1

K-Pet Birinci Lig’de 20. Hafta maç programı:

24 Şubat Cumartesi:

Akova – Lapta

Dumlupınar – B. Bağcıl

Çanakkale – Mormenekşe

Görneç – Kaya Mehmetçik

Maraş – Değirmenlik

25 Şubat Pazar:

Gönyeli – Esentepe

Hamitköy – Girne Halk Evi

Göçmenköy - Doğancı

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

