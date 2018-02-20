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Gönyeli ve Esentepe arayı açtı

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K-PET Birinci Lig’de lider Gönyeli ile en yakın takipçisi Esentepe, maçlarını kazanarak geriden gelen takımların puan kaybetmelerini de değerlendirerek puan farklarını daha da açtılar

Gönyeli ve Esentepe arayı açtı
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K-PET Birinci Lig’de lider Gönyeli ile en yakın takipçisi Esentepe, maçlarını kazanarak geriden gelen takımların puan kaybetmelerini de değerlendirerek puan farklarını daha da açtılar

K-PET Birinci Lig’de play off hattı oldukça karışık duruma gelirken, 3. sıradaki Maraş ile 8. Sıradaki Mormenekşe arasında sadece 6 puanlık fark bulunuyor

Ligin dibine bu hafta Doğancı gerilerken, Kaya Mehmetçik haftalardan sonra son sıradan kurtuldu

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun 20 golle önde giderken, Hasan Özçelik, Süleyman Bayır ve Şenol Hızlıoğlu 13’er golle sıralanıyor

Haftanın Takımı: Görneç

Görneç, takım olarak iyi oynadığı Bostancı Bağcıl deplasmanında aldığı kritik galibiyet ile alt sıralarda derin bir nefes aldı

Haftanın Futbolcusu: Süleyman Bayır (Kaya Mehmetçik)

Kaya Mehmetçik haftalardan sonra son sıradan kurtulurken, bunda en büyük pay maçta hat trick yapan golcü Süleyman Bayır’daydı

Haftanın Teknik Adamı: Ali Özçalışkan(Akova)

Ali Özçalışkan takımı Akova’yı, Hamitköy maçına iyi hazırlarken, takımına uygulattığı kapalı savunma ile kontra atak futbolu ve yerinde Vakkos hamlesiyle galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Bostancı Bağcıl – Görneç)

Hakan Muhtaroğlu, 2 takım adına da büyük önem taşıyan Bostancı Bağcıl – Görneç maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Kemal (Gönyeli)

Koray (Akova)

Mustafa Çelik (Dumlupınar)

Eser (Esentepe)

Haftanın On Biri

Gökhan (MM)

Çağrı (Mehmetçik)

Alaaddin (Gönyeli)

Yorgo (Akova)

Rifat (Görneç)

Mahmut (Esentepe)

Yaşar (Görneç)

Gökay (MM)

Haris (Dumlupınar)

İrfan (Görneç)

Sabri (Gönyeli)

K-Pet Birinci Lig’de haftanın sonuçları

Doğancı-Gönyeli: 0-1

Değirmenlik-Dumlupınar: 1-3

Esentepe-Çanakkale: 2-0

Hamitköy-Akova 0-1

Girne Halk Evi-Maraş 1-1

Mormenekşe-Lapta  3-1

Kaya Mehmetçik-Göçmenköy 3-1

Bostancı Bağcıl-Görneç 0-1

K-Pet Birinci Lig’de 20. Hafta maç programı:

24 Şubat Cumartesi:

Akova – Lapta

Dumlupınar – B. Bağcıl

Çanakkale – Mormenekşe

Görneç – Kaya Mehmetçik

Maraş – Değirmenlik

25 Şubat Pazar:

Gönyeli – Esentepe

Hamitköy – Girne Halk Evi

Göçmenköy - Doğancı

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖNYELİ SK

19

12

5

2

33

15

18

41

2.

ESENTEPE KKSK

19

11

6

2

34

17

17

39

3.

MARAŞ GSK

19

10

5

4

37

24

13

35

4.

HAMİTKÖY ŞHSK

19

10

2

7

35

26

9

32

5.

DUMLUPINAR TSK

19

9

4

6

36

24

12

31

6.

GİRNE HALK EVİ

19

9

4

6

33

29

4

31

7.

GÖÇMENKÖY İYSK

19

9

4

6

23

20

3

31

8.

MORMENEKŞE GB

19

9

2

8

33

29

4

29

9.

BOSTANCI BAĞCIL SK

19

7

4

8

19

19

0

25

10.

LAPTA TBSK

19

6

6

7

27

29

-2

24

11.

DEĞİRMENLİK SK

19

6

4

9

26

33

-7

22

12.

ÇANAKKALE TSK

19

5

4

10

17

28

-11

19

13.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

19

5

4

10

29

45

-16

19

14.

GÖRNEÇ KSK

19

4

6

9

17

34

-17

18

15.

KAYA MEHMETÇİK TÇB

19

3

5

11

12

27

-15

14

16.

DOĞANCI SK

19

3

3

13

18

30

-12

12
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