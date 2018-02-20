Gönyeli ve Esentepe arayı açtı

K-PET Birinci Lig’de lider Gönyeli ile en yakın takipçisi Esentepe, maçlarını kazanarak geriden gelen takımların puan kaybetmelerini de değerlendirerek puan farklarını daha da açtılar
K-PET Birinci Lig’de play off hattı oldukça karışık duruma gelirken, 3. sıradaki Maraş ile 8. Sıradaki Mormenekşe arasında sadece 6 puanlık fark bulunuyor
Ligin dibine bu hafta Doğancı gerilerken, Kaya Mehmetçik haftalardan sonra son sıradan kurtuldu
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun 20 golle önde giderken, Hasan Özçelik, Süleyman Bayır ve Şenol Hızlıoğlu 13’er golle sıralanıyor
Haftanın Takımı: Görneç
Görneç, takım olarak iyi oynadığı Bostancı Bağcıl deplasmanında aldığı kritik galibiyet ile alt sıralarda derin bir nefes aldı
Haftanın Futbolcusu: Süleyman Bayır (Kaya Mehmetçik)
Kaya Mehmetçik haftalardan sonra son sıradan kurtulurken, bunda en büyük pay maçta hat trick yapan golcü Süleyman Bayır’daydı
Haftanın Teknik Adamı: Ali Özçalışkan(Akova)
Ali Özçalışkan takımı Akova’yı, Hamitköy maçına iyi hazırlarken, takımına uygulattığı kapalı savunma ile kontra atak futbolu ve yerinde Vakkos hamlesiyle galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Bostancı Bağcıl – Görneç)
Hakan Muhtaroğlu, 2 takım adına da büyük önem taşıyan Bostancı Bağcıl – Görneç maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi
Haftanın Kare Ası
Kemal (Gönyeli)
Koray (Akova)
Mustafa Çelik (Dumlupınar)
Eser (Esentepe)
Haftanın On Biri
Gökhan (MM)
Çağrı (Mehmetçik)
Alaaddin (Gönyeli)
Yorgo (Akova)
Rifat (Görneç)
Mahmut (Esentepe)
Yaşar (Görneç)
Gökay (MM)
Haris (Dumlupınar)
İrfan (Görneç)
Sabri (Gönyeli)
K-Pet Birinci Lig’de haftanın sonuçları
Doğancı-Gönyeli: 0-1
Değirmenlik-Dumlupınar: 1-3
Esentepe-Çanakkale: 2-0
Hamitköy-Akova 0-1
Girne Halk Evi-Maraş 1-1
Mormenekşe-Lapta 3-1
Kaya Mehmetçik-Göçmenköy 3-1
Bostancı Bağcıl-Görneç 0-1
K-Pet Birinci Lig’de 20. Hafta maç programı:
24 Şubat Cumartesi:
Akova – Lapta
Dumlupınar – B. Bağcıl
Çanakkale – Mormenekşe
Görneç – Kaya Mehmetçik
Maraş – Değirmenlik
25 Şubat Pazar:
Gönyeli – Esentepe
Hamitköy – Girne Halk Evi
Göçmenköy - Doğancı
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
19
|
12
|
5
|
2
|
33
|
15
|
18
|
41
|
2.
|
19
|
11
|
6
|
2
|
34
|
17
|
17
|
39
|
3.
|
19
|
10
|
5
|
4
|
37
|
24
|
13
|
35
|
4.
|
19
|
10
|
2
|
7
|
35
|
26
|
9
|
32
|
5.
|
19
|
9
|
4
|
6
|
36
|
24
|
12
|
31
|
6.
|
19
|
9
|
4
|
6
|
33
|
29
|
4
|
31
|
7.
|
19
|
9
|
4
|
6
|
23
|
20
|
3
|
31
|
8.
|
19
|
9
|
2
|
8
|
33
|
29
|
4
|
29
|
9.
|
19
|
7
|
4
|
8
|
19
|
19
|
0
|
25
|
10.
|
19
|
6
|
6
|
7
|
27
|
29
|
-2
|
24
|
11.
|
19
|
6
|
4
|
9
|
26
|
33
|
-7
|
22
|
12.
|
19
|
5
|
4
|
10
|
17
|
28
|
-11
|
19
|
13.
|
19
|
5
|
4
|
10
|
29
|
45
|
-16
|
19
|
14.
|
19
|
4
|
6
|
9
|
17
|
34
|
-17
|
18
|
15.
|
19
|
3
|
5
|
11
|
12
|
27
|
-15
|
14
|
16.
|
19
|
3
|
3
|
13
|
18
|
30
|
-12
|
12