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Gönyeli U15 Takımı ışıldıyor

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Gönyeli U15 Takımı, KTFF U15 Ligi 4. Grupta geriye kalan haftalarda elde ettiği 15 puanla 3. Sırada yer alıyor. Oynadığı 7 maçta, 5 galibiyet alan Gönyeli U15 Takımı, son oynadığı maçta Çetinkaya U15 Takımını 4-2 mağlup etti

Gönyeli U15 Takımı ışıldıyor

Gönyeli yönetiminin yeniden organize ettiği Gönyeli Akademi bünyesinde bulunan Gönyeli U15 Takımı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Liginde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Gönyeli U15 Takımı, KTFF U15 Ligi 4. Grupta geriye kalan haftalarda elde ettiği 15 puanla 3. Sırada yer alıyor. Oynadığı 7 maçta, 5 galibiyet alan Gönyeli U15 Takımı, son oynadığı maçta Çetinkaya U15 Takımını 4-2 mağlup etmişti.

Gönyeli U15 Takımının, Atilla Topaloğlu Stadında oynanan maçta gollerini, Ahmet Üney, Ahmet Eser, Kaan ve Ali atmıştı.

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