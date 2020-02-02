Gönyeli, Tepe’de canlandı

Gönyeli, Hüseyin Cantürk yönetiminde çıktığı ilk maçında bire bir rakibi Binatlı’yı geriye düştüğü maçta mağlup etti. Gönyeli bu galibiyetle bu sezon Tepe’de ilk kez kazanırken, hanesine ilk kez puan kazandı. Gönyeli sonunculuktan, play out hattına tırmanırken, Binatlı da play out hattında kaldı

Yer: Gönyeli Stadı Hakemler: Kerem Eran, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik Gönyeli:Kemal,Raif(Dk.74 Süleyman Aksaç),Eray, Mahmut, Kahraman,Yağış(Dk.68 İbrahim), Tufan, Chrıstıan,Felıx, Azat(Dk.81 Enes),Sylla Binatlı: Yunus, Ayhan,Berkem (Dk.46 Serkan) Abdullah,Bayram, Mustafa, Muammer Habıbı,Alattin, Moses,Debola (Dk.90 Cenkay) Goller Dk.36 Badara Naby Sylla Dk.5 Debola Ogunseye Dk.55 Felıx Obada Dk.64 Kahraman Dönmez Dk.85 Badara Naby Sylla (P) Kırmızı Kartlar Dk.85 Bayram Özgüm Dk.87 Alaattin Yavuz K-Pet Süper Lig 17. hafta mücadelesinde ligin son sırasında bulunan Gönyeli Binatlı’yı konuk etti. Konuk ekip Binatlı maça hızlı başlayarak 5. dakikada Debola golüyle 1-0 öne geçti. Devre arasına beraberlikle girmek isteyen Gönyeli aradığı golü 36. dakikada buldu. Sylla’nın vuruşunda top savunmaya da çarparak ağlara gitti ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıya ev sahibi Gönyeli golle başladı. 55. Dakikada Felıx topu ağlara göndererek Gönyeli’yi 2-1 öne geçirirken, Gönyeli 64.dakikada Kahraman’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 3-1 Binatlı’nın gol aradığı bir anda savunma arkasına atılan uzun topla buluşan Felix’i ceza sahası içerisinde düşüren Bayram kırmızı kartla oyun dışı kalırken Gönyeli de bir penaltı kazandı. Gönyeli’de topun başına geçen Sylla penaltıyı gole çevirerek skoru 4-1 yaptı. Binatlı’da 87.dakikada oyundan alınmak için kenara gelen Alaattin, formasını çıkarınca ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Binatlı 9 kişi kaldı. Kalan sürelerde başka gol olmayınca maç 4-1’lik Gönyeli üstünlüğüyle sona erdi. Gönyeli 90 gün sonra puan alarak puanını 13’e çıkarırken 14. sıraya yükseldi. Binatlı ise 15 puanda kaldı.