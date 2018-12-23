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Gönyeli tek attı

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Gönyeli ile sonuncu Esentepe arasındaki maçın ilk yarısında daha istekli ve topa daha çok sahip olan Gönyeli, bulduğu gol ile üç hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. İkinci yarıda daha istekli olan Esentepe, gol pozisyonu üretemeyince maçtan puansız ayrıldı

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Gönyeli tek attı
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Stad: Lefkoşa Atatürk  Stadı.

Hakemler:Ali Özer,Mehmet Ekşici,Burak Mandıralı,Hakan Ünal.

Gönyeli: Kemal, Menteş, Eray(Fikret), Mehmet, İbrahim, Kemal(Sabri), Chrıstian, Raif (Süleyman), Talat, Charles Terka,John.

Esentepe: Ali, Şahin, Hasan, Uğurcan, Mahmut, Yakup, Mehmet(Burak), Kağan(Hürkan), Tidane, Odı Henry, Zady(Hüseyin)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-PET Süper Lig’de Emre Perçinci yönetiminde iyi bir performans sergileyen Gönyeli futbolcuları, yaşadıkları birçok soruna rağmen Esentepe engelini de Raif’in attığı tek golle geçerek, ligin üst sıralarında yer almaya devam ettiler. Gol atmakta bu maçta da zorlanan Esentepe ise Gökhan Kim yönetiminde çıktığı maçı kaybederek son sırada kaldı

Gol pozisyonu ve oyun yönünden vasatın altında geçen karşılaşmanın ilk yarısınbda Gönyeli, tecrübeli Raif'in ayağından bulduğu golle maçı kazandı.

İlk yarıda oyunun hakimi ve gol pozisyonu bulan taraf Gönyeli takımı oldu. 

25.dakikada, John Okoli'nin yakın mesafeden çekmiş olduğu şutu kaleci Ali önledi.

29.dakikada, gelişen Gönyeli atağında, John Okoli'nin ceza alanı içerisindeki  şık topuk pasına çok düzgün bir vuruş yapan Raif takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmayınca bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Esentepe daha istekli olmasına rağmen, gol pozisyonu bulamadı.

 72.dakikada, organize gelişen Gönyeli atağında, Charles Terka'nın çekmiş olduğu şutu, kaleci Ali iki hamlede önledi.

87.dakikada, gelişen Esentepe atağında, Odı Henry'nin çekmiş olduğu şut az farkla dışarı gitti.

88.dakikada, Fikret'in  sağdan getirip, yerden ceza alanı içerisine kestiği topa vuran John Okoli'nin şutunu kaleci Ali kesti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca, ev sahibi Gönyeli'nin  1-0 üstünlüğünde sona erdi. 

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