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Gönyeli taarruzu genişletti

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Gönyeli yönetimi, Bülent Aytaç’ın raporu doğrultusunda transfer etmek istediği futbolculara yenilerini ekledi. Bu futbolcular arasında Buğra Barın, Okan Göktürk ve Yağış Gençay ön plana çıkıyor

Gönyeli taarruzu genişletti
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Necati KÜLAHLILAR

Gönyeli’de Ömer Saykal’ın başkan olmasından sonra çalışmalar hızla devam ediyor. Ömer Saykal başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör Bülent Aytaç’ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını daha da hızlandırdı.

Gönyeli, Turgut Kaçar, Emir Dolu, Tufan Gençay ve Hasan Kanlı’dan sonra, Buğra Barın, Okan Göktürk ve Yağış Gençay ön plana çıkıyor. Bonservisleri Yenicami’de bulunan Buğra Barın ve Okan Göktürk’ün transferlerinde ilerleme kaydedilirken, Yağış Gençay için de Küçük Kaymaklı ile masaya oturuldu.

Futbola ara veren kulübün eski futbolcusu Hüseyin Tosun da takıma geri döndü. Yağış Gençay ile Okan Göktürk geçmiş sezonlarda da Gönyeli forması giymişlerdi.

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