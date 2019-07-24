 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu
Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu
112 0
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
69 0
 
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
166 0
Doğan kampa girdi
Doğan kampa girdi
78 0
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
27 0
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
1.1B 0
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
98 0
banner82

Gönyeli taarruzda

banner27

Gönyeli geçmişte Gönyeli forması giymiş olan futbolcular ile Bülent Aytaç’ın daha önce çalıştırdığı takımlarda forma giyen futbolcuları transfer etmek için çalışmalara başladı

Gönyeli taarruzda
banner267

Necati KÜLAHLILAR

Gönyeli’de Ömer Saykal’ın başkan olmasından sonra çalışmalar hızla başladı. Ömer Saykal başkanlığındakiş yönetim kurulu, teknik direktör Bülent Aytaç’ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Gönyeli daha çok, geçmişte Gönyeli forması giymiş olan veya Gönyeli alt yapısından yetişen futbolcular ile Bülent Aytaç’ın daha önce çalıştırdığı takımlarda forma giyen futbolcuları transfer listesine aldı.

Gönyeli, Bülent Aytaç’ın geçen sezon çalıştırdığı Dumlupınar ile yollarını ayıran forvet Turgut Kaçar ile defans futbolcusu Emir Dolu ile ilgileniyor. Futbola ara veren Tufan Gençay ile Doğan Türk Birliği’nden ayrılma kararı alan Hasan Kanlı’yı da yeniden kırmızı beyazlı renklere bağlamak için çalışmalar sürüyor. Yabancı futbolcu olarak ise geçtiğimiz sezon da takımın formasını giyen Christian’ı yeniden takıma kazandırılması hedefleniyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.