Gönyeli taarruzda

Gönyeli geçmişte Gönyeli forması giymiş olan futbolcular ile Bülent Aytaç’ın daha önce çalıştırdığı takımlarda forma giyen futbolcuları transfer etmek için çalışmalara başladı

Necati KÜLAHLILAR

Gönyeli’de Ömer Saykal’ın başkan olmasından sonra çalışmalar hızla başladı. Ömer Saykal başkanlığındakiş yönetim kurulu, teknik direktör Bülent Aytaç’ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Gönyeli daha çok, geçmişte Gönyeli forması giymiş olan veya Gönyeli alt yapısından yetişen futbolcular ile Bülent Aytaç’ın daha önce çalıştırdığı takımlarda forma giyen futbolcuları transfer listesine aldı.

Gönyeli, Bülent Aytaç’ın geçen sezon çalıştırdığı Dumlupınar ile yollarını ayıran forvet Turgut Kaçar ile defans futbolcusu Emir Dolu ile ilgileniyor. Futbola ara veren Tufan Gençay ile Doğan Türk Birliği’nden ayrılma kararı alan Hasan Kanlı’yı da yeniden kırmızı beyazlı renklere bağlamak için çalışmalar sürüyor. Yabancı futbolcu olarak ise geçtiğimiz sezon da takımın formasını giyen Christian’ı yeniden takıma kazandırılması hedefleniyor.