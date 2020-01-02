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Gönyeli taarruza kalktı

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Gönyeli taarruza kalktı

Soydaan SAKALLI

K-PET Süper Ligin ilk devresinde oldukça kötü bir performans sergileyen Gönyeli, ara transferde adeta taarruza kalktı.

Gönyeli, K-PET Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi'nde forma giyen ancak bonservisleri Doğan Türk Birliği'nde bulunan defans futbolcuları Tunahan Şencan ve Mahmut Erkan ve kulüpleri ile her konuda anlaştı. Gönyeli ayrıca sezon başında Doğan Türk Birliği'nden, Çetinkaya'ya kiralanan kaleci Ozan Mercan ile de anlaştı.

Gönyeli, bonservisi Merit Alsancak Yeşilova'da bulunan Talat Dağer ve ilk devrede Binatlı'da kısa süre forma giyen Menteş Mertkaya ile de ilgileniyor. Gönyeli, transferde en büyük bombayı ise Mağusa Türk Gücü forması giyen Uğur Gök'ün transferi ile patlatmak istiyor.

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