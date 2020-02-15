Gönyeli, Sylla ile sallıyor

Gönyeli, Sylla’nın hat trick yaptığı maçta bire bir rakibi Düzkaya’yı mağlup edip üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Gönyeli’nin diğer golleri Kahraman, Felix ve Sabri’den geldi. Düşme hattına demir atan Düzkaya’nın golü Keita’dan geldi

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Olgun Canik, Mustafa Torun

Gönyeli: Kemal,Azat,Eray (Dk.44 Mehmet Barkınay), Mahmut, Kahraman, Raif (Dk.60 Süleyman),Yağış (Dk. 75 Sabri), Felix, Tufan, Christian, Sylla

Düzkaya: Ali, Ahmet Can, Yannick, Uğur, Yunus, Onur (Dk.46 Berke), Bekir, Mehmet Göreli(Dk.34 Ahmet Karal) Binya, Keita, Mustafa (Dk.64 Erhan)

Goller:12.,15. ve 79.Dk (P) Sylla ,44.Dk Kahraman, 76.Dk Felix, 89.Dk Sabri(GÖNYELİ)- 83.Dk Keita (Düzkaya)

K-Pet Süper Lig’in 19.haftasında alt sıraların kritik maçında Gönyeli ile Düzkaya karşılaştı. Gönyeli rakibini sürklase ettiği mücadeleden 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak iyi gidişini sürdürdü. Düzkaya bu mağlubiyetle ligde kalma umutlarına ağır bir darbe aldı.

1.Dk: Düzkaya atağında Keita rakip ceza alanına girdi ve kaleci Kemal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı fakat top az farkla dışarıya gitti.

7.Dk: Gönyeli’nin kullandığı köşe atışında kaleci Ali’nin tokatladığı top Eray’ın önüne düştü. Eray’ın vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

12.Dk: Gönyeli atağında Felix’in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Ali Duvarcı’dan geri geldi. Bu topu alan Kahraman’ın pasında topla buluşan Sylla şutunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 1-0 Düzkaya

15.Dk: Gönyeli atağında Kahraman sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Yağış bu pozisyonda topu aldığı anda Yannick’in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sylla topu filelere gönderdi. 2-0

44.Dk: Gönyeli atağında Yağış’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kahraman’ın vuruşunda top filelere gitti. Gönyeli 3-0 Düzkaya

59.Dk: Düzkaya’da kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına ortalanan topta Keita kafa vuruşunu yaptı fakat top yan direğe çarpıp dışarıya gitti.

66.Dk: Gönyeli atağında Sylla’nın kafa vuruşunda top direği sıyırarak dışarıya gitti.

76.Dk: Gönyeli atağında Kahraman’ın düşürülmesiyle kazanılan frikiği kullana Felix’in şutunda top filelere gitti. Gönyeli 4-0 Düzkaya

79.Dk: Gönyeli atağında Süleyman’ın pasıyla topla buluşan Sylla topu önüne çekerek vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Gönyeli 5-0 Düzkaya

83.Dk: Düzkaya atağında Binya’nın pasıyla topla buluşan Keita vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 5-1 Düzkaya

89.Dk: Gönyeli kontra atağında Felix hızla rakip yarı alana yöneldi ve pasını Sabri’ye aktardı. Sabri’nin vuruşunda top filelere gitti. Gönyeli 6-1 Düzkaya