Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı

Gönyeli ile Dumlupınar arasındaki mücadeleden galip ayrılan Gönyeli, Esentepe ile olan puan farkını 4’e çıkarıp, Süper Lige yükselme ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı
Play off hattında çekişme devam ederken, hattın tek kazanan takımı olan Girne Halk Evi, haftanın kârlısı oldu. Mormenekşe, Dumlupınar ve Maraş hatta kalmaya devam ederlerken, düşüşünü sürdüren Hamitköy hattın gerisine düştü
Mehmetçik ile Görneç, direk düşme hattında ümitlerini azaltırken, play out hattı iyice karıştı. Doğancı, durdurulamaz çıkışını sürdürürken, play out hattının da dışına çıktı
K-Pet 1. Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun, haftayı boş geçmesine rağmen 26 golle liderliğini sürdürürken, Şenol farkı 6’ya indirdi
Haftanın Takımı: Girne Halk Evi
Girne Halk Evi, bire bir rakibi Mormenekşe’yi deplasmanda mağlup ederek play off hattının tek kazanan takımı oldu
Haftanın Futbolcusu: Raif Selden (Gönyeli)
Gönyeli şampiyonluk yolunda ilerlerken, Raif Selden zorlu Dumlupınar maçında futbolu ve attığı golü ile galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Eralp Şerifoğlu (Akova)
Lige tutunmaya çalışan Akova, bire bir rakibi Mehmetçik’i deplasmanda mağlup ederken, teknik direktör Eralp Şerifoğlu, yaptığı 3 değişiklikle takımının maçı çevirmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Mehmet Malek (Lapta – Hamitköy)
Tecrübeli hakem Mehmet Malek, farklı hedeflerdeki Lapta ile Hamitköy arasında oynanan maçı, oldukça rahat bir şekilde, başarıya taşıdı
Haftanın Kare Ası
Athos (GHE)
Aşkın (Akova)
Cemal (Doğancı)
Selçuk (Çanakkale)
Haftanın On Biri
Umut (Çanakkale)
Azmi (Doğancı)
Rifat (Göçmenköy)
Kadir (Gönyeli)
Mahmut (GHE)
Jefrrey (Akova)
Cemal (Göçmenköy)
Salih Düzbeyaz (Doğancı)
İbrahim (Gönyeli)
İrfan (Akova)
Arda (Göçmenköy)
K-Pet Birinci Lig’de 27. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Esentepe-Değirmenlik: 1-1
Mormenekşe-Girne Halk Evi: 0-1
Gönyeli-Dumlupınar: 1-0
Lapta-Hamitköy: 0-0
Göçmenköy-Görneç: 3-1
Kaya Mehmetçik-Akova: 1-2
Çanakkale-Maraş: 1-0
Doğancı-B.Bağcıl: 2-1
K-Pet Birinci Lig 28. hafta maç programı:
22 Nisan Pazar
Maraş – Gönyeli
B.Bağcıl – Esentepe
G.H.E – Lapta
Değirmenlik – Mormenekşe
Dumlupınar – Göçmenköy
Hamitköy – Çanakkale
Akova – Görneç
Kaya Mehmetçik – Doğancı
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
27
|
17
|
5
|
5
|
50
|
30
|
20
|
56
|
2.
|
26
|
15
|
7
|
4
|
47
|
28
|
19
|
52
|
3.
|
27
|
15
|
2
|
10
|
51
|
41
|
10
|
47
|
4.
|
26
|
13
|
5
|
8
|
48
|
41
|
7
|
44
|
5.
|
27
|
13
|
4
|
10
|
50
|
33
|
17
|
43
|
6.
|
27
|
12
|
7
|
8
|
49
|
36
|
13
|
43
|
7.
|
27
|
13
|
3
|
11
|
51
|
39
|
12
|
42
|
8.
|
27
|
11
|
5
|
11
|
35
|
35
|
0
|
38
|
9.
|
27
|
9
|
5
|
13
|
36
|
37
|
-1
|
32
|
10.
|
27
|
8
|
8
|
11
|
36
|
44
|
-8
|
32
|
11.
|
27
|
8
|
7
|
12
|
42
|
46
|
-4
|
31
|
12.
|
27
|
8
|
7
|
12
|
33
|
38
|
-5
|
31
|
13.
|
27
|
8
|
6
|
13
|
44
|
64
|
-20
|
30
|
14.
|
27
|
8
|
5
|
14
|
27
|
42
|
-15
|
29
|
15.
|
27
|
6
|
7
|
14
|
25
|
53
|
-28
|
25
|
16.
|
27
|
5
|
9
|
13
|
22
|
39
|
-17
|
24