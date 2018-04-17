Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı

Gönyeli ile Dumlupınar arasındaki mücadeleden galip ayrılan Gönyeli, Esentepe ile olan puan farkını 4’e çıkarıp, Süper Lige yükselme ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı

Gönyeli ile Dumlupınar arasındaki mücadeleden galip ayrılan Gönyeli, Esentepe ile olan puan farkını 4’e çıkarıp, Süper Lige yükselme ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı

Play off hattında çekişme devam ederken, hattın tek kazanan takımı olan Girne Halk Evi, haftanın kârlısı oldu. Mormenekşe, Dumlupınar ve Maraş hatta kalmaya devam ederlerken, düşüşünü sürdüren Hamitköy hattın gerisine düştü

Mehmetçik ile Görneç, direk düşme hattında ümitlerini azaltırken, play out hattı iyice karıştı. Doğancı, durdurulamaz çıkışını sürdürürken, play out hattının da dışına çıktı

K-Pet 1. Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun, haftayı boş geçmesine rağmen 26 golle liderliğini sürdürürken, Şenol farkı 6’ya indirdi

Haftanın Takımı: Girne Halk Evi

Girne Halk Evi, bire bir rakibi Mormenekşe’yi deplasmanda mağlup ederek play off hattının tek kazanan takımı oldu

Haftanın Futbolcusu: Raif Selden (Gönyeli)

Gönyeli şampiyonluk yolunda ilerlerken, Raif Selden zorlu Dumlupınar maçında futbolu ve attığı golü ile galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Eralp Şerifoğlu (Akova)

Lige tutunmaya çalışan Akova, bire bir rakibi Mehmetçik’i deplasmanda mağlup ederken, teknik direktör Eralp Şerifoğlu, yaptığı 3 değişiklikle takımının maçı çevirmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Mehmet Malek (Lapta – Hamitköy)

Tecrübeli hakem Mehmet Malek, farklı hedeflerdeki Lapta ile Hamitköy arasında oynanan maçı, oldukça rahat bir şekilde, başarıya taşıdı

Haftanın Kare Ası

Athos (GHE)

Aşkın (Akova)

Cemal (Doğancı)

Selçuk (Çanakkale)

Haftanın On Biri

Umut (Çanakkale)

Azmi (Doğancı)

Rifat (Göçmenköy)

Kadir (Gönyeli)

Mahmut (GHE)

Jefrrey (Akova)

Cemal (Göçmenköy)

Salih Düzbeyaz (Doğancı)

İbrahim (Gönyeli)

İrfan (Akova)

Arda (Göçmenköy)

K-Pet Birinci Lig’de 27. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Esentepe-Değirmenlik: 1-1

Mormenekşe-Girne Halk Evi: 0-1

Gönyeli-Dumlupınar: 1-0

Lapta-Hamitköy: 0-0

Göçmenköy-Görneç: 3-1

Kaya Mehmetçik-Akova: 1-2

Çanakkale-Maraş: 1-0

Doğancı-B.Bağcıl: 2-1

K-Pet Birinci Lig 28. hafta maç programı:

22 Nisan Pazar

Maraş – Gönyeli

B.Bağcıl – Esentepe

G.H.E – Lapta

Değirmenlik – Mormenekşe

Dumlupınar – Göçmenköy

Hamitköy – Çanakkale

Akova – Görneç

Kaya Mehmetçik – Doğancı

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

