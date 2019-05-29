Gönyeli Stadı “SOS” veriyor

Gönyeli Stadının sentetik zemininin sökülüp doğal çim yapım işlemi bir türlü istenilen verimlilikte gerçekleşmiyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan ekim sonrasında çimlerde oluşan hastalık nedeniyle, çimler sökülmüş ve yeniden ekilmişti. Ancak yapılan bu ekimden de şu ana kadar istenen sonuç alınmazken, zemin bir türlü beklenen düzeye gelemedi.

Tribünlerinin ve soyunma odalarının da yıkılması gereken stadta yapılması gereken işlerin uzayacak olması nedeniyle, Gönyeli’nin yeni sezonda da geçen sezon olduğu gibi ev sahibi olduğu maçları başka stadta oynaması bekleniyor.