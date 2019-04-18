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Gönyeli Stadı, çelikleme yöntemiyle ekildi

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Sentetik zeminden normal çim zemine dönüştürülme aşamasında olan Gönyeli Stadında “çelikleme” yöntemiyle çim ekimi gerçekleştirildi

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Gönyeli Stadı, çelikleme yöntemiyle ekildi
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Spor Dairesi Müdürlüğü, Gönyeli Stadında ekim işlemi gerçekleştirdi. Bir süreden beridir sentetik zeminden normal çim zemine dönüştürülme aşamasında olan Gönyeli Stadında “çelikleme” yöntemiyle çim ekimi gerçekleştirildi.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, “çelikleme” yönteminin KKTC’de ilk kez uygulanan bir yöntem olduğunu ve bu yöntemden çok umutlu olduklarını dile getirdi. Güney Lefkoşa’daki GSP Stadı’nda uygulanan “çelikleme” yönteminin aynisini Gönyeli Stadı’na uygulayacaklarını anlatan Değirmencioğlu, bu uygulamadan memnun kaldıkları takdirde ilerleyen dönemlerde çim ekimlerinde bu uygulamanın kullanılabileceğine de vurgu yaptı. Değirmencioğlu, Gönyeli Stadı’nın yenilenmiş zemin, tribün ve soyunma odalarının tadilatıyla birlikte yeni sezona hazır olacağını da ifade etti.

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