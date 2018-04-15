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Gönyeli şampiyonluğa koşuyor

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Gönyeli, 2 topu direkten dönmesine rağmen galibiyet golünü atan Raif’in yıldızlaştığı maçta Dumlupınar’ı mağlup ederek, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Dumlupınar ise play off hattında avantaj yakalayacağı haftayı, şansını değerlendiremeden tamamladı

Gönyeli şampiyonluğa koşuyor
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GÖNYELİ : Kemal , Mehmet, Kadir, Talat, İbrahim, Süleyman(Serkan), Çoşkun, Raif, Velat(Kahraman), Sabri, Tacettin(Hasan Uğur)

DUMLUPINAR : Onurhan, Hasan Mani, Mustafa Sakallı, Ali Özay, Berke, Eser(Eray), Ümit (Mustafa Çelik), Can, Mustafa Taşcıoğlu, Mehmet Fuat,Tahir(Charalampos)

K-PET 1.Lig'in 27. haftasında Gönyeli ile Dumlupınar arasındaki mücadeleden galip çıkan Gönyeli, maç fazlasıyla Esentepe ile olan puan farkını 4’e çıkarıp, şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı.

17. dakikada Mustafa Sakallı kafa şutu az farkla auta gitti. 19. dakikada Velat’ın ortasında Süleyman vurdu kaleci onurhan gole izin vermedi.

37. dakikada Raif'in serbest vuruşu yan direkten geri geldi ve Gönyeli mutlak bir golden oldu. 41. dakikada Dumlupınar’dan Mustafa Sakallı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

49. dakikada Raif ceza alanı dışından sert vurdu ve skoru 1-0 yaptı.

55. dakikada yine Raif vurdu bu kez üst direkten geri geldi. 67. dakikada yine Raif vurdu. Savunmaya çarpan top yan direkten geri geldi.

83. dakikada Hasan Uğur vurdu kaleci Onurhan son anda topu kornere çeldi ve karşılaşmada 1-0 Gönyeli'nin üstünlüğünde sona erdi. Gönyeli aldığı bu galibiyetle liderliğini sürdürdü.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖNYELİ SK

27

17

5

5

50

30

20

56

2.

ESENTEPE KKSK

26

15

7

4

47

28

19

52

3.

MORMENEKŞE GB

27

15

2

10

51

41

10

47

4.

GİRNE HALK EVİ

26

13

5

8

48

41

7

44

5.

DUMLUPINAR TSK

27

13

4

10

50

33

17

43

6.

MARAŞ GSK

27

12

7

8

49

36

13

43

7.

HAMİTKÖY ŞHSK

27

13

3

11

51

39

12

42

8.

GÖÇMENKÖY İYSK

27

11

5

11

35

35

0

38

9.

DOĞANCI SK

27

9

5

13

36

37

-1

32

10.

DEĞİRMENLİK SK

27

8

8

11

36

44

-8

32

11.

LAPTA TBSK

27

8

7

12

42

46

-4

31

12.

BOSTANCI BAĞCIL SK

27

8

7

12

33

38

-5

31

13.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

27

8

6

13

44

64

-20

30

14.

ÇANAKKALE TSK

27

8

5

14

27

42

-15

29

15.

GÖRNEÇ KSK

27

6

7

14

25

53

-28

25

16.

KAYA MEHMETÇİK TÇB

27

5

9

13

22

39

-17

24

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