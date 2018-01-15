Gönyeli salonda güçleniyor

K-PET Birinci Lig lideri Gönyeli, ikinci devrede başarısını artırıp Süper Lige yükselme hedefini gerçekleştirmek için devre arasında sıkı çalışıyor.

Saha çalışmalarının yanı sıra salon çalışmaları ile de güçlenen Gönyeli, dünkü antrenmanını salon çalışması ile gerçekleştirdi.

Takımın yeni transferi Türkiyeli golcü Hasan Uğur Kardal’ın da takım arkadaşları ile uyum sorununu aştığı hazırlıklar çerçevesinde oynanan hazırlık maçlarında başarılı sonuçlar alan Gönyeli, Alsancak Yeşilova ile oynayacağı Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası maçında da iddialı olacak.