Gönyeli, “Red And White” ruhuyla coştu

Gönyeli ezeli rakibi Mağusa Türk Gücü ile oynayacağı maç öncesinde, sosyal medya üzerinden maça motve olurken, bir dönemin en önemli taraftar gruplarından “Red And White” grubunun ruhuyla çıktığı maçtan farklı galip ayrıldı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Turgay Misk, Sabriye Atikoğlu, İsmail Ercan

GÖNYELİ: Kemal, Menteş, Eray, Talat, İbrahim, Charles(DK 86 Serkan), Raif, Christian, Kahraman(DK 37 Süleyman), Sabri, John Okoli(DK 90+2 Osman).

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Ufuk, Yasin(DK 59 Mehmet Gürlü), Yusuf, Michael, Mehmet Erol(DK 69 Emre), Adil, Dınopeter, Arif(DK 69 Halil Uçar), Uğur, Halil, Thankgod.

KIRMIZI KART: DK 89 Yusuf(Mağusa Türk Gücü).

GOLLER: DK 33 Okoli, DK 45+3 Sabri, DK 63 Christian, DK 80 Charles, DK 90+1 İbrahim(Gönyeli). DK 20 Dınopeter(Mağusa Türk Gücü).

oldu.

K-PET Süper Lige iyi bir başlangıç yapan Gönyeli, geçmişte büyük rekabet içerisinde olduğu Mağusa Türk Gücü karşısında farklı galip geldi. Gönyeli, bir dönemin en önemli taraftar gruplarından “Red And White” grubunun ruhuyla çıktığı maçta özellikle John Okoli ile rakibi karşısında coştu.

Gönyeli’nin gollerini, Okoli, Sabri, Cristian, Folley ve İbrahim attı. Mağusa Türk Gücü ise Dinopeter’in mükemmel golüyle öne geçtiği maçta rakibine, 5 – 1 gibi farklı bir skorla mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

20.DK: Taç atışından aldığı topu uzak mesafeden kaleye gönderen Dınopeter enfes bir gole imza atarak takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu.0-1

21.DK: Kalabalık adamla gelişen konuk Mağusa Türk Gücü atağında Thankgod’un vuruşunu kaleci Kemal önlemeyi başardı.

23.DK: Sağ kanattan gelişen bir başka Mağusa Türk Gücü atağında yapılan güzel ortada Thankgod’un kafa vuruşu yandan az farkla dışarı gitti.

30.DK:Gönyeli takımının kazandığı serbest vuruşta Raif’in güzel vuruşunu kaleci Ufuk ayni güzellikte kornere çeldi.

33.DK: Gönyeli takımının yakaladığı kontra atakta Mağusa Türk Gücü savunmasının arkasına atılan topu iyi takip eden John Okoli skoru eşitleyen isim oldu.1-1

45+3.DK: Bir başka Gönyeli atağında savunmanın arkasına atılan topu iyi takip eden ve taşıyan Sabri takımını öne geçiren isim oldu.2-1

63.DK: Kalabalık adamla gelişen Gönyeli atağında savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza alanı dışından iyi takip eden Christian ceza alanı dışından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top filelere gitti.3-1

68.DK: Konuk Mağusa Türk Gücü takımının geliştirdiği atakta Uğur’un yaptığı vuruşu kaleci Kemal önlemeyi başardı.

71.DK: Kalabalık adamla gelişen konuk Mağusa Türk Gücü atağında Dınopeter’in vuruşu kaleci Kemal’den döndü, dönen topta Emre’nin vuruşunu bir kez daha kaleci Kemal önlemeyi başardı.

80.DK: Sağ kanattan gelişen Gönyeli atağında John Okoli’nin getirdiği topta ceza sahasına çıkardığı topu Charles filelere gönderen isim oldu.4-1

85.DK: Mağusa Türk Gücü takımının geliştirdiği atakta Uğur’un vuruşunu kaleci Kemal kornere çelmeyi başardı.

90+1.DK: Mağusa Türk Gücü savunmasının hatasını iyi değerlendiren Okoli, oraya kestiği topta peredyi kapatan isim Gönyeli adına İbrahim oldu.5-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma tamamlanmış oldu.