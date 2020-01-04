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Gönyeli'nin transferleri bonservisli

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Gönyeli'nin transferleri bonservisli

K-PET Süper Ligde  ilk devreyi düşme hattında tamamlayan Gönyeli, ikinci devrede üst sıralara tırmanmak için kadrosunu güçlendiriyor.

Transferde atağa kalkan Gönyeli, sezonun ilk devresini Girne Halk Evi'nde geçiren Mahmut Erkan ve Tunahan Şencan'ı kadrosuna kattı. Defans futbolcuları Mahmut Erkan ve Tunahan Şencan, bonservisli olarak Gönyeli'ye transfer oldular. Gönyeli, Tunahan ve Mahmut karşılığında ise Esin Sonay’ı, Girne Halk Evi’ne verdi.Gönyeli'nin denemeye alacağı yabancı futbolcular ise bugün adaya gelecekler.

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