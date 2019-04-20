Gönyeli'nin, Okoli'si var

Gönyeli Lefke'yi, John Okoli'nin golleriyle 2-0 mağlup ederken, Play-out oynama tehlikesinden de kurtuldu

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Halil Canaloğlu, Burak Mandıralı

Gönyeli: Kemal Bağbal, Talat Dağer, Menteş Mertkaya, Kehinde, Christian (Dk.90+2. Veli Avcı), Fikret Yağcıoğlu (Dk.77 İbrahim Öksüzoğulları), Mehmet Barkınay, Süleyman Aksaç, Serkan Karaoğlan, Kemal Varan, John Okoli

Lefke: Mehmet Özeralp, Ali Özbahar, Yakup Esmeraslan (Dk.25 Mustafa Tahsildaroğulları), Aykut Esmeraslan, Mehmet Volkan, Bidemi (Dk.58 Kaan Savaşkan), Semih Ünaldı, Yılmaz Şipal (Dk.74 Yusuf Özbahar), Candy, Naemeka, Kasım Tağman

Goller: Dk.16, 63 John Okoli (Gönyeli)

K-PET Süper Ligin 27. haftasında Gönyeli ile Lefke karşı karşıya geldiler. Play-out tehlikesinden tamamen uzaklaşmak isteyen Gönyeli, konuk ettiği Lefke’yi yıldızı Okoli’nin golleriyle mağlup ederek puanını 39’a çıkarırken, Play-out tehlikesinden de kurtuldu. Karşılaşmanın devre arasında iki takım taraftarları arasında çıkan istenmeyen olaylar, polisin müdahalesiyle önlendi.

Mücadeleye Lefke daha iyi başlasa da golü bulan taraf Okoli ile Gönyeli oldu. 1-0 Golden sonra her iki takım da karşılıklı pozisyonlar yakaladı. Gönyeli yine Okoli ile gole en çok yaklaşan taraf oldu ancak bu kez kaleci Mehmet Özeralp gole izin vermedi. Lefke ise 39.Dakikada Naemeka ile gole yaklaştı. Naemaka’nın kafa vuruşunu çizgiden çıkartan Mehmet Barkınay mutlak bir golü önlemeyi başardı.

İlk devre 1-0 Gönyeli üstünlüğünde sona ererken devre arasında iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı. Polis olayları güçlükle önlemeyi başardı ve olaylar tamamen durduktan sonra ikinci devre başladı.

İkinci yarının 58.dakikasında Lefke Yılmaz ile gole yaklaştı ancak Yılmaz müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi. Gönyeli bu pozisyondan sonra 63.dakikada Okoli ile yine golü buldu ve farkı ikiye çıkardı. 2-0 Lefke 82.dakikada Kasım ile farkı bire indirmeye çok yaklaştı. Ancak Gönyeli savunmasında Menteş kaleye gitmekte olan topa son anda dokunarak gole izin vermezken, maç 2-0 sona erdi.