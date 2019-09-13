Gönyeli'nin kare ası

K-PET Süper Ligde yeni sezonun ilk haftasında Yenicami'yi konuk edecek olan Gönyeli'de takımı oluşturma çalışmaları sürüyor.

Sıkıntılı süreçleri atlatmaya çalışan ve teknik direktörlüğe Turan Altay'ı getiren Gönyeli, dün 4 futbolcuya imza attırdı.

Gönyeli, Liberyalı forvet futbolcusu Reinle, Nijeryalı stoper Lazarus ve kendi futbolcusu olan Nijeryalı orta saha Christian'a ve Merit Alsancak Yeşilova'dan Esin Sonay'a, yönetici Yusuf Hacı eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attırdı.