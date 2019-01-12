Gönyeli maça çıkamadı

Necati KÜLAHLILAR

Sıkıntılı günler geçiren Gönyeli’de, Ömer Arabacıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürmesine rağmen, sorunlar henüz giderilemedi.

Teknik adam Emre Perçinci sorunların çözülmesini beklerken, istifasını askıda tutuyor. Antrenmanların da durduğu Gönyeli’de, takım dün Yeni Boğaziçi ile oynaması gereken hazırlık maçına çıkamadı. Yeni Boğaziçi de Yenicami ile maç yaparak günü değerlendirmek zorunda kalırken, maçı 5-0 kaybetti.

Bu arada Emre Perçinci bugün de sorunların çözülmemesi durumunda istifasını yürürlüğe koyacağını açıklarken, başkan Ömer Arabacıoğlu sorunların bugün aşılacağını açıkladı.