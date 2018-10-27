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Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi

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Emre Perçinci’nin Gönyelisi, flaş galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken, zorlu Cihangir deplasmanından 3 puan çıkardı. Ameliyat olan Toygar Davulcu’dan yoksun maça çıkan Cihangir, rakibine mağlup olarak 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı

Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
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Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Ali Karahasan, Ahmet Özkurtuluş, Hakan Muhtaroğlu

Cihangir: Türkan Delideniz, Fırat Ersalan, Nurettin Gecekuşu(Dk.55 Musa Şanlıer), Ertan Bulut(Dk.78 Ali Öztürk), Salih Say, Mikail Sivri, Erol Aksunlar, Doğan Işıker, Omadingbe Viatory, Oliver Uche Sunday, Naemeka Uzar

Gönyeli: Kemal Bağbal, Menteş Mertkaya, Eray Halil, Talat Dağer, İbrahim Öksüzoğluları, Charles Falley(Dk.90 Osman Tilki), Raif Selden, Christian Chinozeu, Süleyman Aksaç(Dk.63 Kahraman Dönmez), Sabri Selden(Dk.72 Serkan Karaoğlan), John Okoli

Goller: Dk.86 Musa(p) (Cihangir)-Dk.37 Eray, John Okoli (Gönyeli)

K-PET Süper Lig’in flaş ekibi Gönyeli, güçlü rakiplerine karşı aldığı galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken, sahasında kolay kolay maç kaybetmeyen Cihangir’i, deplasmanda 2-1 mağlup ederek, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Eray ve John Okoli’nin golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamlayan Gönyeli, Musa’nın son bölümdeki penaltı golüne engel olamadı. Kaleci Kemal’ın yıldızlaştığı maçtan sonra Gönyeli cephesi, penaltı kararından sonra Serkan Şimşek’e büyük tepki gösterdi.

21.DK: Sağ kanattan  Erol’un etkili ortasında Fırat’ın ceza sahası içinde kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

31.DK: Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Fırat karşı karşıya pozisyonda kaleci Kemal’ı geçemedi ve takımını mutlak bir golden etti.

37.DK: Gönyeli öne geçti. Sağ tarafdan Sabri’nin kullandığı korner atışında Eray iyi yükselerek topu kafayla ağlara göndermeyi başardı. 0-1

45.DK: Uzun gönderilen topta Sabri kafayla aşırttı. Savunmanın arkasına sarkan John Okoli süratini ve fırsatçılığını konuşturarak yerden bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 0-2

69.DK: Sağ kanattan içeri kat eden Menteş çok sert vurdu, kaleci Türkan topu zorlukla kornere çeldi.

73.DK: Sol kanattan  İbrahim’in etkili ortasında John ceza sahası içinde topa vurdu. Kaleci Türkan topu kornere çelmeyi başardı.

86.DK: Sağ kanattan gelişen Cihangir atağında Viatory, Charles’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Serhan Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Musa kaleci Kemal’ın sağından topu ağlara göndererek farkı 1’e indirdi. 1-2

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)

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