Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi

Emre Perçinci’nin Gönyelisi, flaş galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken, zorlu Cihangir deplasmanından 3 puan çıkardı. Ameliyat olan Toygar Davulcu’dan yoksun maça çıkan Cihangir, rakibine mağlup olarak 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı

Yer: Cihangir Stadı Hakemler: Serhan Şimşek, Ali Karahasan, Ahmet Özkurtuluş, Hakan Muhtaroğlu Cihangir: Türkan Delideniz, Fırat Ersalan, Nurettin Gecekuşu(Dk.55 Musa Şanlıer), Ertan Bulut(Dk.78 Ali Öztürk), Salih Say, Mikail Sivri, Erol Aksunlar, Doğan Işıker, Omadingbe Viatory, Oliver Uche Sunday, Naemeka Uzar Gönyeli: Kemal Bağbal, Menteş Mertkaya, Eray Halil, Talat Dağer, İbrahim Öksüzoğluları, Charles Falley(Dk.90 Osman Tilki), Raif Selden, Christian Chinozeu, Süleyman Aksaç(Dk.63 Kahraman Dönmez), Sabri Selden(Dk.72 Serkan Karaoğlan), John Okoli Goller: Dk.86 Musa(p) (Cihangir)-Dk.37 Eray, John Okoli (Gönyeli) K-PET Süper Lig’in flaş ekibi Gönyeli, güçlü rakiplerine karşı aldığı galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken, sahasında kolay kolay maç kaybetmeyen Cihangir’i, deplasmanda 2-1 mağlup ederek, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Eray ve John Okoli’nin golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamlayan Gönyeli, Musa’nın son bölümdeki penaltı golüne engel olamadı. Kaleci Kemal’ın yıldızlaştığı maçtan sonra Gönyeli cephesi, penaltı kararından sonra Serkan Şimşek’e büyük tepki gösterdi. 21.DK: Sağ kanattan Erol’un etkili ortasında Fırat’ın ceza sahası içinde kafa vuruşu üstten dışarı gitti. 31.DK: Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Fırat karşı karşıya pozisyonda kaleci Kemal’ı geçemedi ve takımını mutlak bir golden etti. 37.DK: Gönyeli öne geçti. Sağ tarafdan Sabri’nin kullandığı korner atışında Eray iyi yükselerek topu kafayla ağlara göndermeyi başardı. 0-1 45.DK: Uzun gönderilen topta Sabri kafayla aşırttı. Savunmanın arkasına sarkan John Okoli süratini ve fırsatçılığını konuşturarak yerden bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 0-2 69.DK: Sağ kanattan içeri kat eden Menteş çok sert vurdu, kaleci Türkan topu zorlukla kornere çeldi. 73.DK: Sol kanattan İbrahim’in etkili ortasında John ceza sahası içinde topa vurdu. Kaleci Türkan topu kornere çelmeyi başardı. 86.DK: Sağ kanattan gelişen Cihangir atağında Viatory, Charles’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Serhan Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Musa kaleci Kemal’ın sağından topu ağlara göndererek farkı 1’e indirdi. 1-2 (Foto: Necati KÜLAHLILAR)