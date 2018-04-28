Gönyeli kupayı galibiyetle taçlandırdı

Hamitköy ise özellikle ikinci devrede iyi oynadığı maçta girdiği pozisyonları değerlendiremezken, plaf off’tan Süper Lige yükselme şansını iyice azalttı
Stad: Gönyeli Stadı
Hakemler: Hasan Eriş, Emine Yarkın, Cemal Sakallı
Gönyeli: Kemal Bağbal, Mehmet, Kadir, Talat, İbrahim(Dk.84 İsmet), Süleyman, Coşkun, Raif Selden(Dk.46 Hasan Uğur), Velat(Dk.71 Kahraman), Sabri Selden, Tacettin
Hamitköy: Tolga, Salih, Onur, Ragıp(Dk.79 Mehmet Göreli), Ender, Hüseyin Çıdamlı, Hasan Akkuyu(Dk.83 Hakan), Tufan Gencay(Dk.73 Umut), Deniz Enyong, Özgür Ongun, Mahmut
Goller: Dk.32 Tacettin, Dk.72 Raif Selden(Gönyeli), Dk.56 Mahmut(Hamitköy)
Hamit SAKALLI
K-PET 1.Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden ve bu hafta kendi evinde oynadığı Hamitköy karşılaşmasında kupasını alan Gönyeli, Hamitköy karşısında aldığı galibiyetle kupayı taçlandırmış oldu.
17.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Salih'in vuruşunda kaleci Kemal gole izin vermedi.
32.Dk: Gönyeli atağında Tacettin ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Tolga üzerine gelen topa müdahale edemeyince top filelere gitti. GÖNYELİ 1-0 HAMİTKÖY
38.Dk: Gönyeli'de kazanılan frikikte Velat'ın vuruşunda kaleci Tolga'dan seken topa Tacettin vurdu ancak Tolga gole izin vermedi.
46.Dk: Gönyeli atağında İbrahim topu soldan ceza sahasına ortaladı. Hasan Kardal'ın vuruşunda kaleci Tolga'dan seken top çizgi üzerinde kaldı. Tolga ikinci bir hamleyle topa sahip oldu.
56.Dk: Hamitköy atağında Özgür'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Mahmut ,kaleci Kemal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. GÖNYELİ 1-1 HAMİTKÖY
59.Dk: Hamitköy atağında Hüseyin Çıdamlı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Özgür'ün vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
72.Dk: Gönyeli atağında Raif ceza sahası dışından etkili vurdu ve topu filelere gönderdi. GÖNYELİ 2-1 HAMİTKÖY
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gönyeli mücadeleden galip ayrılmayı başardı.