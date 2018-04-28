Gönyeli kupayı galibiyetle taçlandırdı

Geçtiğimiz hafta şampiyon olarak Süper Lige çıkmayı garantileyen Gönyeli, Hamitköy maçı sonrasında şampiyonluk kupasını aldı. Gönyeli'ye kupasını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Başbakan Tufan Erhürman verdi. Kupayı kazanan Gönyelililer büyük coşku yaşadılar

Hamitköy ise özellikle ikinci devrede iyi oynadığı maçta girdiği pozisyonları değerlendiremezken, plaf off’tan Süper Lige yükselme şansını iyice azalttı

Stad: Gönyeli Stadı

Hakemler: Hasan Eriş, Emine Yarkın, Cemal Sakallı

Gönyeli: Kemal Bağbal, Mehmet, Kadir, Talat, İbrahim(Dk.84 İsmet), Süleyman, Coşkun, Raif Selden(Dk.46 Hasan Uğur), Velat(Dk.71 Kahraman), Sabri Selden, Tacettin

Hamitköy: Tolga, Salih, Onur, Ragıp(Dk.79 Mehmet Göreli), Ender, Hüseyin Çıdamlı, Hasan Akkuyu(Dk.83 Hakan), Tufan Gencay(Dk.73 Umut), Deniz Enyong, Özgür Ongun, Mahmut

Goller: Dk.32 Tacettin, Dk.72 Raif Selden(Gönyeli), Dk.56 Mahmut(Hamitköy)

Hamit SAKALLI

K-PET 1.Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden ve bu hafta kendi evinde oynadığı Hamitköy karşılaşmasında kupasını alan Gönyeli, Hamitköy karşısında aldığı galibiyetle kupayı taçlandırmış oldu.

17.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Salih'in vuruşunda kaleci Kemal gole izin vermedi.

32.Dk: Gönyeli atağında Tacettin ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Tolga üzerine gelen topa müdahale edemeyince top filelere gitti. GÖNYELİ 1-0 HAMİTKÖY

38.Dk: Gönyeli'de kazanılan frikikte Velat'ın vuruşunda kaleci Tolga'dan seken topa Tacettin vurdu ancak Tolga gole izin vermedi.

46.Dk: Gönyeli atağında İbrahim topu soldan ceza sahasına ortaladı. Hasan Kardal'ın vuruşunda kaleci Tolga'dan seken top çizgi üzerinde kaldı. Tolga ikinci bir hamleyle topa sahip oldu.

56.Dk: Hamitköy atağında Özgür'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Mahmut ,kaleci Kemal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. GÖNYELİ 1-1 HAMİTKÖY

59.Dk: Hamitköy atağında Hüseyin Çıdamlı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Özgür'ün vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

72.Dk: Gönyeli atağında Raif ceza sahası dışından etkili vurdu ve topu filelere gönderdi. GÖNYELİ 2-1 HAMİTKÖY

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gönyeli mücadeleden galip ayrılmayı başardı.