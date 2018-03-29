Gönyeli Kulübü Başkanı Ömer Arabacıoğlu, “Gönyeli'nin alt yapısı, tesisleri, idari yapısı, her şeyi ile örnek bir camia olduğunu göstereceğiz” diyerek Gönyeli Kulübü'nün geleceğinin parlak olduğunu vurguladı

Soydan SAKALLI

K-PET Birinci Lig kulübü Gönyeli Kulübü başkanı Ömer Arabacıoğlu ve yönetim kurulu, antrenör Emre Perçinci'nin de katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında başkan Ömer Arabacıoğlu ile yönetici İsmail Mıstıkoğlu, açıklamalarda bulundular.

Gönyeli Kulübü'nün geleceği parlak

Ömer Arabacıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ligin ve kulübümüzün son durumu ile ilgili bilgilendirmek için siz değerli basın mensuplarını buraya davet ettik.

Yönetim kurulu olarak hedefimiz, Kıbrıs futboluna damga vuran camia olan Gönyeli'yi layık olduğu yere taşıyacağız. Ülkemizde aralarında Gönyeli Spor Kulübü'nün de olduğu ya beş ya da altı tane camia vardır. Kıbrıs Türk futbolunda diğerleri kulüptür.

Aldığımız dokuz lig şampiyonluğu, on kupa şampiyonluğu vardır. Süper Lig'de olması gereken kulübümüz Gönyeli bugün Birinci Lig'dedir. İnşallah bu yıl ait olduğumuz yere Süper Lige geri geleceğiz. Gönyeli'nin ayak sesleri Toros Dağları'ndan duyulacak şekilde gümbür gümbür geliyor. Gönyeli'nin alt yapısı, tesisleri, idari yapısı, her şeyi ile örnek bir camia olduğunu göstereceğiz.

Bizim hedefimiz bu yıl Süper Lig'dir. Bunu yaparken özellikle alt yapılarla ilgili ileriye dönük kısa vadede, uzun vadede neler yapabilirizi de konuşuyoruz. Bunun yanında tesişleşme ile planlarımız var. Bunların bir tanesi de 1969 yılında yapılan ve ömrünü tamamlayan Gönyeli sahasındaki tribünlerinin yenilenmesidir. Maalesef yaklaşık on yıl evvel yapılan sahanın zemini bakımsızlıktan yıprandı. Bu nedenle de yenilenmesi gündeme gelmiştir. İnşallah yeni gelen hükümet yetkilileri ve Spor Dairesi gerekli ekipmanları çalışmaları yaparlar ve en kısa sürede saha zemininin bakımı yapılır. Böylelikle de sporcularımızın sakatlık sorunları azalır. Alt yapı ve tesisleşme çalışmaları doğrultusunda sahamızın altında bulunan araziye tam teşekküllü akademi açmak istiyoruz.

Futbol oynanmaya müsait olmayan sahamızda yaşanan sakatlıklardan dolayı verdiğimiz doktor, mr ve eczane paraları kulübümüzü maddi açıdan yıpratmıştır. Sahamız çok kötü futbol oynamaya müsait değildir. Ancak bizim deplasmanda oynadığımız maçlardaki sahaları gördükten sonra bizim sahamız çok kötü olmadığını gördük. Biz futbolcu alt yapımıza da çok önem veriyoruz. Bu projelerimiz hayat bulduğu zaman bir çok yıldız futbolcu yetiştireceğiz.

Genel kurulumuzda aday olup olmayacağımıza sezon sonunda karar vereceğiz. Aday olursak da yönetim olarak oturup hedef belirleyeceğiz.“

İsmail Mıstıkoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ömer Arabacıoğlu başkanlığında 2 yıl önce 18 kişilik bir yönetim kurulu oluşturup göreve başladık. Arada aramızdan ayrılanlar da oldu.

Gönyeli sıkıntılı bir camiadır. Ama ayağa kalkacağız. Bunu yaparken de spor basınının da yanımızda olması gerekmektedir.

Biz yola dar ve kısıtlı imkanlarla çıktık. İlk sezonumuzda öncelikle takımı toparladık. Daha sonra Fahri Arabacıoğlu'nun da katkılarıyla ikinci devre play off oynadık. Ama küme çıkamadık. Borçsuz harçsız bir şekilde sezonu tamamladık.

Baketbol Kadın Takımı kurduk. Bu takım antrenörsüz, oyuncularımızı Havva Arabacıoğlu ve Huriye Güröz'ün çalıştırmasıyla sadece 18,000TL'ye namağlup şampiyon oldu.

Tamamen bitmiş olan futbol alt yapımızı Mehmet Aşık yönetiminde toparladık. Başka kulüplerin alt yapılarına giden çocukları tekrardan bünyemize kattık. Daha sonra Emre Perçinci ile ile yola devam ettik. Şimdi 4 anntrenör eşliğinde 150'ye yakın futbolcu alt yapımızda çalışmaktadır. Sponsorumuzun da olduğu alt yapımız sosyal sorumluluk projelerine de imza atmaktadır. U15 Lig'inde ise ilk kez gruptan çıktık.

Futbolcularımıza prim vermedik ama şahsi çek hesapları açarak maaşlarını ödüyoruz. Ayrıca geçmişten gelen 50,000 TL'lik bir borç var. Genel kurula kadar bu borcu da kapatmayı hedefliyoruz.

Günün sonunda göreve devam eder miyiz etmez miyiz bilemiyorum ama aldığımız yerden çok daha yukarıda kulübü getireceğiz.

Eski belediye binası da kulübün hizmetine verildi. Güzel şeyler yapılır. Sahamızın projeleri de hazırlandı. Keşif bedeli 285,000 TL'dir. Alt saha sentetik zeminli olacak. Stadımızın ise sentetiği sökülüp normal çim haline getirilecek. Çocukların eğitimi için salon yapılacak.

Belediye sınırları içerisindeki tek futbol kulübü olarak belediye ile işbirliğimiz de sürecek. Bu projeden elde edilecek olan gelirle de Gönyeli Spor Kulübü'nün geleceği kurtulacak."