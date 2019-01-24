Gönyeli ilgi bekliyor

Red and White Grubu ile Gönyeli yönetim kurulunun, düzenlediği gecede konuşan başkan Ömer Arabacıoğlu, sportif açıdan başarılı olmalarına rağmen kulübe olan ilginin oldukça az olduğunu söyledi

K-PET Süper Lig’in ilk devresini yaşadığı sıkıntılara rağmen iyi bir noktada tamamlayan Gönyeli’nin taraftar grubu Red and White Grubu ile Ömer Arabacıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, bir rakı gecesi düzenledi.

Gönyeli belediye başkanı Ahmet Benli’nin de katılarak destek verdiği geceye, Red and White Grubu tezahüratları ile damga vurdu.

Başkan Ömer Arabacıoğlu gecede yaptığı konuşmada, ekonomik sıkıntı içerisinde bulunduklarını söylerken, büyük bir camia olmalarına rağmen, kulübe olan ilginin oldukça az olduğuna vurgu yaptı.

Olgun Amcaoğlu, Rüstem Akyön ve İsmail Mıstıkoğlu’nun kulübe ve yönetime yaptıkları desteğin takdire şayan olduğunu belirten Ömer Arabacıoğlu, herşeye rağmen sportif açıdan başarılı olduklarına dikkat çekti.