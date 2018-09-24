banner107
İddialılar hızlı başladı
İddialılar hızlı başladı
21 0
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
33 0
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
152 0
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
16 0
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
484 0
Düellonun galibi yok
Düellonun galibi yok
248 0
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
51 0
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
30 0
banner82
banner147

Gönyeli gümbür gümbür geliyor

banner27

Gönyeli gümbür gümbür geliyor
banner192

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'de yeni sezona Girne Halk Evi galibiyeti ile giren Gönyeli'de, yönetimsel açıdan da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam istifa eden başkan Ömer Arabacıoğlu ile bir araya gelen eski başkanlar Ömer Arabacıoğlu'na tam destek açıkladılar. Dah güçlü bir yönetim kurulu ile göreve devam edecek olan Gönyeli'de bugünden itibaren başta Gönyeli Belediyesi olmak üzere, bölge iş adamları ziyaret edilerek, kulübe destek sağlanacak. Bu arada Gönyeli'de, İranlı futbolcu Babek ile yolların ayrılması gündeme geldi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.