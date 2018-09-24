Gönyeli gümbür gümbür geliyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'de yeni sezona Girne Halk Evi galibiyeti ile giren Gönyeli'de, yönetimsel açıdan da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam istifa eden başkan Ömer Arabacıoğlu ile bir araya gelen eski başkanlar Ömer Arabacıoğlu'na tam destek açıkladılar. Dah güçlü bir yönetim kurulu ile göreve devam edecek olan Gönyeli'de bugünden itibaren başta Gönyeli Belediyesi olmak üzere, bölge iş adamları ziyaret edilerek, kulübe destek sağlanacak. Bu arada Gönyeli'de, İranlı futbolcu Babek ile yolların ayrılması gündeme geldi.