Gönyeli evinde kayıp

Deplasmandaki başarısını evinde oynadığı maçlara yansıtamayan Gönyeli, Baf Ülkü Yurdu karşısında da mağlup olarak evindeki bir maçı daha puansız tamamladı. Esin'in golünün yeterli olmadığı Gönyeli, 10 puanla sıkıntılı bölgede kaldı

Stad:Gönyeli Stadı.

Hakemler:EvrenKarademir,BurakMandıralı,Mert E. Bulut,Serkan Durmaz.

Gönyeli:Kemal,İbrahim,Tufan,Eray,Mehmet(Abdo),Süleyman(Osman),Kahraman,Chrıstian,Felix,Efosa,Esin.

Baf Ülkü Yurdu:Erdoğan,Adeola,Atanda,Hasan,Fikri(Erkan),Ahmet,MustafaKemal, Mustafa Gardiyan(Metin),(İbrahim),Azat,Isaac,Kossi.

Hakan Ahmet SAÇAR

K-PET Süper Ligin dokuzuncu haftasında karşılaşan Gönyeli ve Baf Ülkü Yurdu

takımları arasındaki müsabakayı konuk ekip 1-3 kazandı.

Maçın ilk yarısında Baf Ülkü Yurdu oyun üstünlüğü yanında, skor üstünlüğüne de elde eden taraf oldu. İkinci yarıda ise ev sahibi Gönyeli oyunun hakimi olmasına rağmen, gol yollarındaki başarısızlığına, uzatma dakikalarında yediği gol de eklenince, yenilgi onlar için kaçınılmaz oldu. Gönyeli bu sonuçla, ligin dokuzuncu haftası olmasına rağmen, henüz sahasında galibiyetle tanışamamış oldu.

11. dakikada gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında, Kossi ceza alanı içerisinde düşürülünce, hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Ahmet kaleciyi ve topu farklı köşelere göndererek takımını 0-1 öne geçirdi.

15. dakikada gelişen Gönyeli atağında kaleci Erdoğan topu elinden kaçırdı, bir anda topu önünde bulan Esin, yakın mesafeden çektiği şutla eşitliği sağladı.1-1.

18. dakikada gelişen konuk ekip atağında, Azat, Kossiarasındaki verkaçta en son topa vuran Azat'ın şutu az farkla dışarı gitti.

22. dakikada gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında, Azat'ın ceza alanı içerisinden çektiği şut, yan kale direğinden oyun alanına geri döndü.

28. dakikada gelişen atakta, Azat'ın pasıyla ceza alanı içerisinde top ile buluşan Adeola, takımını 1-2 öne geçirdi.

70. dakikada Süleyman'ın ceza alanı dışından çekmiş olduğu şut, kaleci Erdoğan'dan geri döndü, müsait pozisyonda top ile buluşan Esin'in çekmiş olduğu şut az farkla auta gitti.

90+3. dakikada defanstan atılan uzun topla ceza alanı içerisine sokulan Kossi, yerden bir vuruşla maçın skorunu belirledi.1-3