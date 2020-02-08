Gönyeli dört nala gidiyor

Gönyeli, bire bir rakibi Gençlik Gücü’nü deplasmanda mağlup ederek hayati bir galibiyete imza atarken, Hüseyin Cantürk yönetiminde çıktığı ikinci maçını da 4 golle kazanmış oldu. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Gençlik Gücü ise sonunculukta kaldı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Fatih Bardakçıoğlu GG: Raif, Aşkın(Tayfun), Ümitcan, Erdoğ, Hacı (Cahit), Erin, Berke, Lawrence (Mahmut), Prince, Kalonji, Oliver Gönyeli: Kemal, Azat, Eray(Mehmet), Mahmut, Kahraman, Raif (Süleyman), Yağış, Tufan, Christian, Sylla, Felix (Tunahan) K-PET Süper Lig’de puana ihtiyacı olan iki takım Gençlik Gücü ile Gönyeli arasındaki mücadelede 3 puan deplasman ekibi Gönyeli’nin oldu. 10. Dakikada Gönyeli atağında Sylla yerden sert vurdu. Raif’in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 0-1. 2. devrenin başlaması ile Gönyeli farkı 2'ye yükseltti. 47. Dakikada Felix aldığı topla rakip kaleye kadar gitti.Kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı. 56. Dakikada Raif'in ara pasında topla buluşan Sylla düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yapan golü kaydetti. 90. dakikada oyuna yeni giren Mehmet Barkınay karşılaşmanın skorunu ilan eden golü kaydetti. Uzatma dakikalarında başka gol olmazken Gönyeli, Gençlik Gücü karşısında 4-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.