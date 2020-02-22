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Gönyeli dört dörtlük

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Gönyeli, Cihangir’i deplasmanda Raif, Felix 2 ve Yağış’ın attığı 4 golle mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alıp çıkışını sürdürdü. Edafe ve Nurettin’in kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamlayan Cihangir, Kone ile öne geçtiği maçı kaybedip şampiyonluk yarışına havlu attı

Gönyeli dört dörtlük

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sabriye Atikoğlu, Necmi Bulut

Cihangir:Mehmedemin,Nurettin,Zihni ,Eric,Behiç (Dk.72 Gökhan) Musa (Dk.72 Ali Öztürk) Mikail ,Hüseyin ,Kone, Çağlar (Dk.85 Osman) Edafe

Gönyeli:Kemal ,Azat,Mahmut,Kahraman ,Raif (Dk.83 Yağış) Tufan ,Christian,BadaraSylla (Dk.87 Enes) Felix,Mehmet ,Süleyman (Dk.69 İbrahim)

Goller: Dk.28 Kone(Cihangir), Dk.34 Raif, Dk.63 ve Dk.88 Felix, Dk.85 Yağış (Gönyeli) Kırmızı Kartlar: Dk.14 Joseph Edafe, Dk.68 Nurettin (Cihangir)

K-PET Süper Ligin 20. haftasında Cihangir ile Gönyeli, Cihangir Stadı’nda karşılaştı. Maçıkonuk Gönyeli 4-1’lik skorla kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Kafes’te oynadığı maçları zor kaybeden Cihangir’in 9 kişi tamamladığı maçta Gönyeli’ye farklı mağlup oldu. Hüseyin Cantürk yönetiminde seriye bağlayan Gönyeli güçlü rakibini farklı mağlup ederek playout dışına çıkma hedefi doğrultusunda ilerleyişini sürdürdü. Cihangir’de Edafe ve Nurettin gördükleri kırmızı kartla takımlarını 9 kişi bırakırken Gönyeli’nin galibiyet golleri Raif Selden, Felix (2) ve Yağış attı. Cihangir’in tek sayısını Koneağlara gönderdi.

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