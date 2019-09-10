Gönyeli'den coşkulu uyanış

Geçtiğimiz gün küçülmeye gitme kararı alan ve teknik direktör Bülent Aytaç ile yollarını ayıran Gönyeli, dün bir anda coşkulu saatleri yaşadı. Futbolumuzun en başarılı teknik direktörlerinden Turan Altay ile anlaşan Gönyeli, Esin Sonay ile de kiralık olarak anlaştı. Gönyeli, Binatlı'nın da gündeminde olan Çağdaş ile de ilgileniyor.