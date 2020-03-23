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Gönyeli Akademide online eğitim başladı

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Gönyeli Futbol Akademisi, akademide eğitim gören çocukların futboldan uzak kalmamaları adına çalışma başlatırken, haftada iki kez online eğitim verecek.

Gönyeli Akademide online eğitim başladı

Gönyeli Futbol Akademisi de korona virüs tehlikesi nedeniyle çalışmalarına ara verirken, akademide eğitim gören çocukların futboldan uzak kalmamaları adına çalışma başlatırken,haftada iki kez online eğitim vermeye başladı.

Konuyla ilgili olarakGönyeli Futbol Akademisinden yapılan açıklama şöyle:

“Gönyeli Futbol Akademi olarak çocuklarımızın bu zor süreçte, evde aileleri ile birlikte verimli zaman geçirmesini, fiziksel ve zihinsel olarak gelişimlerine devam etme amacı ile hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız.

Akademi hocalarımızın her yaş gurubu için ayrı ayrı hazırladığı eğitsel videolar, ev çalışmaları ve sporcu sağlığı ile ilgili bilgileri dünden itibaren en az haftada iki olmak üzere online olarak velilerimize gönderilecektir.

Kaleciler için ayrıca kaleci antrenörümüz tarafından çalışmalar hazırlanacaktır. Bu zor süreci genelde ülke, özelde Gönyeli Futbol Akademi olarak en iyi şekilde atlatacağımızdan eminiz. Durmak yok. Mazeret yok. Çalışmaya devam. “Evinde kal, güvende kal. Herkese sağlıklı huzurlu günler dileriz.”

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