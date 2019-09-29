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Gönyeli açtı - kapattı, GG kazandı

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Gençlik Gücü, Gönyeli deplasmanında geriye düşmesini rağmen Uche ve Prince'in güzel futbollarıyla galibiyet elde etti. Gönyeli ise öne geçtiği maçın son bölümünde 1 gol daha bulsa da beraberliğe ulaşamayarak, mağlubiyete razı oldu

Gönyeli açtı - kapattı, GG kazandı
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Stad:Gönyeli Stadı

Hakemler:Mustafa Öztugay,Cemal Sakallı,Emre Çevikdal,Fehim Dayı.

Gönyeli:Kemal,Kahraman(Tufan),İbrahim,Chritian,Eray(Enes),Raif,Efosa,

Felix,Sabri(Süleyman),Esin,Mehmet.

GençlikGücü: Raif,Tayfun,Aşkın(Sezgin),Hacı,Emir,Mıchael,Arif(HüseyinTaşcı)

İdan, Uche,Prince,Özgür(Hüseyin Paşa)   

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligin üçüncü hafta müsabakasında karşılaşan lig sekizincisi Gönyeli ve lig dokuzuncusu Gençlik Gücü arasındaki maçı, konuk ekip Gençlik Gücü 2-3 kazandı.

Ev sahibi Gönyeli, maça hızlı başlayıp golü erken bulmasına rağmen, defans adamlarının  hatalı oyununa, ileride Esin'in beceriksizliği de eklenince mağlubiyet onlar için kaçınılmaz oldu. Konuk ekip Gençlik Gücü'nde ise Uche ve Prince galibiyette önemli rol oynadılar.   

4. dakikada organize gelişen Gönyeli atağında, en son top ile ceza alanı içerisinde buluşan Raif  düzgün bir vuruşla takımını  1-0 öne geçirdi.

7. dakikada sağdan gelişen Gönyeli atağında Karaman'ın  yapmış olduğu ortaya yükselen    Esin'in  vurmuş olduğu kafa şutu,  üst direkten oyun alanına geri döndü.

25.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında, İdan'ın ara pasıyla ceza alanı içerisine giren  Uche'nin vuruşunda top ağlara gitti.1-1.

30.dakikada Uche'nin ceza alanı dışından çekmiş olduğu sert şutu kaleci Kemal direk dibinden çıkardı. Ancak dönen topu Gönyeli defansı uzaklaştıramayınca Prince takımını 1-2 öne geçirdi. 

57.dakikada Gönyeli takımının defans  hatasını  iyi değerlendiren Prince kaptığı topu Özgür'e aktardı, bu futbolcu da ceza alanı içerisine girdikten sonra çektiği şutla kalecinin solundan topu filelere  gönderdi.1-3.

72.dakikada Sabri'nin kullandığı serbest vuruşta top yan kale direğinden geri döndü, atağın devamında ise Esin kale alanı içerisindeki  müsait pozisyondan yararlanamadı.

85.dakikada İbrahim'in  kale alanı içerisine yapmış olduğu ortayı, Esin yine kale alanı içerinden az farkla  dışarı gönderdi.

90.dakikada Raif'in ara pasıyla ceza alanı içerisine giren Tufan, düzgün bir vuruşla maçın  skorunu  belirledi 2-3. Maç bu sonuçla sona erdi.    

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