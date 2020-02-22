Gönyel dört dörtlük

Stad: Cihangir Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Sabriye Atikoğlu, Necmi Bulut
Cihangir:Mehmedemin,Nurettin,Zihni ,Eric,Behiç (Dk.72 Gökhan) Musa (Dk.72 Ali Öztürk) Mikail ,Hüseyin ,Kone, Çağlar (Dk.85 Osman) Edafe
Gönyeli:Kemal ,Azat,Mahmut,Kahraman ,Raif (Dk.83 Yağış) Tufan ,Christian,BadaraSylla (Dk.87 Enes) Felix,Mehmet ,Süleyman (Dk.69 İbrahim)
Goller: Dk.28 Kone(Cihangir), Dk.34 Raif, Dk.63 ve Dk.88 Felix, Dk.85 Yağış (Gönyeli) Kırmızı Kartlar: Dk.14 Joseph Edafe, Dk.68 Nurettin (Cihangir)
K-PET Süper Ligin 20. haftasında Cihangir ile Gönyeli, Cihangir Stadı’nda karşılaştı. Maçıkonuk Gönyeli 4-1’lik skorla kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Kafes’te oynadığı maçları zor kaybeden Cihangir’in 9 kişi tamamladığı maçta Gönyeli’ye farklı mağlup oldu. Hüseyin Cantürk yönetiminde seriye bağlayan Gönyeli güçlü rakibini farklı mağlup ederek playout dışına çıkma hedefi doğrultusunda ilerleyişini sürdürdü. Cihangir’de Edafe ve Nurettin gördükleri kırmızı kartla takımlarını 9 kişi bırakırken Gönyeli’nin galibiyet golleri Raif Selden, Felix (2) ve Yağış attı. Cihangir’in tek sayısını Koneağlara gönderdi.