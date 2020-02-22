Gönyel dört dörtlük

Gönyeli, Cihangir’i deplasmanda Raif, Felix 2 ve Yağış’ın attığı 4 golle mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alıp çıkışını sürdürdü. Edafe ve Nurettin’in kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamlayan Cihangir, Kone ile öne geçtiği maçı kaybedip şampiyonluk yarışına havlu attı

Stad: Cihangir Stadı Hakemler: Mehmet Sezener, Sabriye Atikoğlu, Necmi Bulut Cihangir:Mehmedemin,Nurettin,Zihni ,Eric,Behiç (Dk.72 Gökhan) Musa (Dk.72 Ali Öztürk) Mikail ,Hüseyin ,Kone, Çağlar (Dk.85 Osman) Edafe Gönyeli:Kemal ,Azat,Mahmut,Kahraman ,Raif (Dk.83 Yağış) Tufan ,Christian,BadaraSylla (Dk.87 Enes) Felix,Mehmet ,Süleyman (Dk.69 İbrahim) Goller: Dk.28 Kone(Cihangir), Dk.34 Raif, Dk.63 ve Dk.88 Felix, Dk.85 Yağış (Gönyeli) Kırmızı Kartlar: Dk.14 Joseph Edafe, Dk.68 Nurettin (Cihangir) K-PET Süper Ligin 20. haftasında Cihangir ile Gönyeli, Cihangir Stadı’nda karşılaştı. Maçıkonuk Gönyeli 4-1’lik skorla kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Kafes’te oynadığı maçları zor kaybeden Cihangir’in 9 kişi tamamladığı maçta Gönyeli’ye farklı mağlup oldu. Hüseyin Cantürk yönetiminde seriye bağlayan Gönyeli güçlü rakibini farklı mağlup ederek playout dışına çıkma hedefi doğrultusunda ilerleyişini sürdürdü. Cihangir’de Edafe ve Nurettin gördükleri kırmızı kartla takımlarını 9 kişi bırakırken Gönyeli’nin galibiyet golleri Raif Selden, Felix (2) ve Yağış attı. Cihangir’in tek sayısını Koneağlara gönderdi.