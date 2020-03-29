Gönendere’den korona mücadelesine önemli katkı

Gönendere Spor Kulübü, Kızılay ile Serdarlı Belediyesinin bağış kampanyalarına katkı yaparak korona virüs mücadelesine önemli destekte bulundu

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor günler geçiren ülkemizde Diyalog TV, Kızılay ile ortak yaptığı bağış kampanyası düzenledi.

Bağış kampanyasına katkı koyan kuruluşlardan biri de Ertuğrul Dağlı’nın başkanlığını yaptığı BTM İkinci Lig kulüplerinden Gönendere Spor Kulübü oldu. Bu kampanyaya 1000 TL katkı yapan Gönendere Spor Kulübü, Serdarlı Belediyesinin başlattığı ihtiyaçlılara yardım kampanyasına da 1,500 TL katkı yaparak, korona virüsle mücadeleye toplamda 2,500 TL’lik katkıda bulunmuş oldu.