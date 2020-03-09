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Gönendere kadroyu takviye etti

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Gönendere kadroyu takviye etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olanGönendere de yeniden liglere dönerken, sezonu geç açmasına rağmen lige renk katmayı hedefleyecek. Gönendere, Yeniceköy’de oynadığı anı maçını da kazanmanın morali ile sezona başlayacak.

İncirli’den Hasan Karataş, Pile’den kaleci Buğra Esendağ, Görneç’ten Emre Denizalp  ve Hasan Kordal, Serdarlı’dan Turgay Sütçüoğulları ile Ortaköy’den Ahmet Horoz’u transfer ederek kadrosuna kattı.

BTM 2. Lig 4. Grupta Akıncılar, Kırıkkale, Yeniceköy, Gaziköy ve Dilekkaya ile mücadele edecek olan Gönendere ilk haftada Akıncılar ile karşılaşacak.

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