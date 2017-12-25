Golün mutluluğunu Yankı’yla yaşadı

K-PET Birinci Lig’de zirve mücadelesi veren Hamitköy’ün lider Gönyeli karşısında 1-0 galip geldiği mücadelede galibiyet golü Özgür Ongun’dan gelmişti.

Attığı gollerle takımını sırtlayan ve gol krallığında da önde olan taraftarın sevgilisi olan Özgür Ongun, Gönyeli maçının 81. dakikasında da attığı golle galibiyeti getiren futbolcu olmuştu. Özgür, golün sevincini tribünlerdeki Hamitköy taraftarlarının yanı sıra oğlu Yankı ile de kutladı. Golün ardından eşi Lütfiye’nin oğlunu tellere getirmesi sonrasında Yankı’yı öperek gol sevincini yaşayan Özgür’ün mutluluğu ikiye katlandı.