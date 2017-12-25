banner107
banner69
13 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
40 0
 
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
119 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
16 0
22 0
14 0
21 0
banner108

Golün mutluluğunu Yankı’yla yaşadı

banner27

banner109
Golün mutluluğunu Yankı’yla yaşadı
banner87

K-PET Birinci Lig’de zirve mücadelesi veren Hamitköy’ün lider Gönyeli karşısında 1-0 galip geldiği mücadelede galibiyet golü Özgür Ongun’dan gelmişti.

Attığı gollerle takımını sırtlayan ve gol krallığında da önde olan taraftarın sevgilisi olan Özgür Ongun, Gönyeli maçının 81. dakikasında da attığı golle galibiyeti getiren futbolcu olmuştu. Özgür, golün sevincini tribünlerdeki Hamitköy taraftarlarının yanı sıra oğlu Yankı ile de kutladı. Golün ardından eşi Lütfiye’nin oğlunu tellere getirmesi sonrasında Yankı’yı öperek gol sevincini yaşayan Özgür’ün mutluluğu ikiye katlandı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.