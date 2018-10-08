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Goller Halil İbo için atıldı

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Goller Halil İbo için atıldı
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K-PET Birinci Lig’in üçüncü haftasında Hamitköy, Esat Erdoğmuş Stadı’nda Ozanköy’ü 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Maçta takım olarak çok iyi oynayan Hamitköy’de futbolcular atılan gollerin birçoğu sonrasında futbolcular, yedek kulübesinde bulunan yönetici Halil İbrahim Şeytan’a koşup, gollerin sevincini yaşadılar.

Özellikle maçı hat trick ile tamamlayan Muhammet Savaşçı, attığı gollerden sonra, maçtan bir gün önce doğum gününü kutlayan Halil İbrahim Şeytan’a koşup doğum günü hediyesi verdi.

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