Goller geceyi aydınlattı

Lefke ile Çetinkaya, gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-3 berabere kaldılar. Lefke'nin golleri Tunç kendi kalesine, Yılmaz Şipal ve Okorie'den geldi. Bir penaltı vuruşundan yaralanamayan Çetinkaya'da golleri Boniface, Hakan ve Ceylal attı

Yer: 16 Ağustos Stadı Hakemler: Fehim Dayı, Olgun Canik, Halil Erdem Canaloğlu Lefke: Mehmet, Mustafa, Armstrong, Aykut, Yakup, Okorie, Yılmaz Şipal, Semih(Isaac), Yılmaz Çetin, Jerry, Kasım (Aziz) Çetinkaya: Kani, Tunç, Ümitcan, Serkan(Burak), Batuhan, Doğukan, Hakan, Toykan, Amani, Boniface, Mustafa İsmet KARAOSMAN K-PET Süper Ligde 11. haftanın kapanış maçında Lefke ile Çetinkaya, 3-3 berabere kalarak, 1'er puanla haftayı tamamladılar. Yardımcılarının zaman zaman aksadığı maçta Fehim Dayı iyi bir yönetim gösterirken, maça Çetinkaya etkili başladı. Skor 0-0 iken Çetinkaya'nın kazandığı penaltıda kaleci Mehmet gole izin vermedi. Penaltıdan sonra da ataklarını sürdüren 28'de Çetinkaya'nın Bonicafe ile golü geldi. 0-1 / Çetinkaya'nın sevinci kısa sürerken, 31'de Tunç kendi kalesine golü atınca skor 1-1 oldu. Lefke golle birlikte ataklarını da sıklaştırırken, Yılmaz Şipal'ın 43'teki uzak mesafeden frikiği 90'dan ağlara gitti. 2-1 İkinci devrenin son bölümüne kadar oyun temposu oldukça düştü. 80. dakikaya kadar düşük tempoda oynanan oyun, bu dakikadan sonra heyecan fırtınasına dönüştü. 81'de Hakan skora dengeyi getirirken, skor 2-2 oldu. Oyuna sonradan giren Ceylan 84'te takımını zorlu deplasmanda öne geçirdi. 2-3 87'de Okorie skoru belirleyen golü attı. 3-3 Lefke aldığı beraberlikle 13 puana yükselirken, 11. sırada kendine yer buldu. Üst üste 2. maçından da puan çıkaran Çetinkaya, puanını 4 yaptı.