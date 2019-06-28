Goller Ferit Açıkyıldız anısına atıldı

4. Ferit Açıkyıldız Halı Saha Anı Futbol Turnuvasında masterlerde Yeni Boğaziçi, serbest kategoride ise Double Twins takımları şampiyon oldu

Ötüken Spor Kulübü tarafından düzenlenen İskele Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştrilen merhum Ferit Açıkyıldız Halı Saha Anı Futbol Turnuvası tamamlandı.

Ötüken Spor Kulübünde uzun yıllar futbolcu ve yönetici olarak çok önemli hizmetleri olan Ferit Açıkyıldız anısına geleneksel olarak düzenlenen turnuva iki kategoride gerçekleştirildi. 4. Ferit Açıkyıldız Halı Saha Anı Futbol Turnuvası masterlerde 4, serbest de ise 11 takım olmak üzere 15 takım katıldı.

Kuzucuk halı sahasında futbol federasyonuna bağlı hakemlerin yönettiği 4. Ferit Açıkyıldız Halı Saha Anı Futbol Turnuvasında masterlerde Yeni Boğaziçi, serbest kategoride ise Double Twins takımları şampiyon oldu.

Ferit Açıkyıldız Halı Saha Anı Futbol Turnuvasında her iki kategoride dereceye giren takımlara kupaları, İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, merhum Ferit Açıkyıldız’ın eşi Sıdıka Açıkyıldız, kızı Zehra Açıkyıldız Galata, damadı Halil Galata, bacanağı Gülay Koçero, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre tarafından verildi. Ayrıca turnuvaya yapmış olduğu katıklarından dolayı İskele belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu'na, karşılaşmaları yöneten hakemlere de teşekkür plaketleri verildi.

4.Ferit Açıkyıldız Anı Turnuvası Masterler Kategorisinde dereceler şöyle:

1.Yeniboğaziçi

2.Cemal Su

3.Ötüken

4.Ferit Açıkyıldız Anı Turnuvası Serbest Kategorisinde dereceler şöyle:

1.Double Twins

2.Tuborg

3.Geçitkale