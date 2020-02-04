Goller çeyrek final için atılacak

Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 2. turda oynanacak 7 maç sonunda çeyrek finale yükselecek olan takımlar belirlenecek. Maçları yönetecek hakemler de açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 2. turda oynanacak 7 maçın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Son 16 takımın yer aldığı kupa ikinci tur ilk maçı bugün oynanacak, diğer 7 maçı ise yarın oynanacak. İlk tur ve ikinci tur maçları tek maç üzerinden oynanan “Nicosia Group Kıbrıs Kupası”nda ikinci tur maçları saat 13.00’da başlayacak. Kupada maçlarda normal süreler eşitlikle bitmesi durumunda 15’er dakikalık uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmalarda da üstünlük sağlamayı başaran olmazsa çeyrek finale kalacak takımı seri penaltı vuruşları belirleyecek. Kupada 2.tur maçlarının ardından oynanacak çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eleme usulüne göre olacak.

2019-2020 Futbol Sezonu Nicosia Group Kıbrıs Kupası şampiyonunu belli edecek final maçı ise tek maç üzerinden ve federasyonun belirleyeceği tarafsız bir sahada oynanacak.

İkinci tur heyecanı bugün oynanacak olan 7 maçla devam edecek. Kupada alınan sonuç ve günün programı ile maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün:

Çetinkaya - Lefke,

5 Şubat Çarşamba, Saat 13:00

Binatlı – MTG, Üner Berkalp Stadı, Ali Özer

Gönyeli – Küçük Kaymaklı, Gönyeli Stadı, Emre Öztaşlı

Yenicami – Yeşilova, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Doğan Türk Birliği – Hamitköy, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir

Karşıyaka - Türk Ocağı, Ergin Şahdur Stadı, Mehmet Sezener

Cihangir – Gençlik Gücü, Cihangir Stadı, Hüseyin Özkan

Düzkaya – Göçmenköy, Nihat Bağcıer Stadı, Osman Özpaşa