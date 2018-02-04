Golcü farkı

İki güçlü takımın mücadelesinde deplasman takımı Dumlupınar maçın genelinde daha etkili oynamasına rağmen Hamitköy, golcüleri Özgür ve Toykan'ın golleriyle rakibini mağlup edip, zirve yarışında kaldı. Dumlupınar ise yarışta geriye düştü

STAT: Esat Erdoğmuş Stadı

HAKEMLER: Serkan Şimşek, Hakan Gök, Ali Akçınar

HAMİTKÖY: Kemal, Ragıp, Umut Göktaş, Onur Top, Deniz Enyong, Ender Meta, Hüseyin Çıdamlı, Hasan Akkuyu(Dk.58 Mehmet Göreli), Toykan, Özgür Ongun(Dk.86 Onurcan), Hakan Eminoğlu(Dk.68 Mahmut Yumuşak)

DUMLUPINAR: Onurhan, Hasan Mani, Mert, Ali Çelik, Mustafa Sakallı, Eser, Ümit, Charalampos Loızou, Tahir, Adem Ertem(Dk.75 Mahmut), Yıldıray(Dk.79 Can)

GOL: Dk.14 Özgür Ongun, Dk.82 Toykan(Hamitköy), Dk.55 Mustafa Sakallı(Dumlupınar)

KIRMIZI KART: Dk.90+2 Onurcan(Hamitköy)

K-Pet Birinci Lig’in 17. haftasında zirvenin iki iddialı ekibinin maçında Hamitköy konuk ettiği Dumlupınar’ı 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapattı.

Maça Dumlupınar daha etkili başlarken, kanatlardan Ümit ve Yıldıray, göbekten ise Haris ile önemli ataklar geliştirdi. Ancak Hamitköy savunmasında Umut ile Friday'ın yerinde müdahaleleri, kaleci Kemal'ın kurtarışları, Dumlupınar'a gol şansı vermedi. Sonrasında ise gol de Hamitköy'den geldi.

Dk 14 Hamitköy savunmasından ileriye çıkan Umut'un pasını alan Toykan'ın asistinde Özgür topu köşeden filelere gönderdi. 1-0

İkinci devreye de Dumlupınar daha etkili başladı. Hamitköy ise yapılan müdahalelerden sonra, son 20 dakika oyunda daha iyi olan taraftı.

Dk 49 Yıldıray'ın soldan ortasında Haris sağ çaprazdan boş pozisyonda topu üstten dışarı attı.

Dk 55 Haris'in serbest vuruştan ortasında defanstan ileriye çıkan Mustafa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti. 1-1

Dk 59 Mehmet Göreli'nin sağdan ortasında Ender'in kafa vuruşunu kaleci Onurhan, topu köşeden çıkardı.

Dk 82 Özgür'ün kullandığı kornerde Ragıp'ın arkaya aşırdığı topu 6 pastan Toykan filelere gönderip skoru belirledi. 2-1