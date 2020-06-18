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Gol yok, puan var

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Play out hattında yer alan Binatlı ile sonuncu Gençlik Gücü arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmazken, taraflar birer puanı hanelerine yazdırdılar. Gençlik Gücü’nde, Berke’nin şutu direkten döndü

Gol yok, puan var

Stadyum: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Necmi Bulut, Mehmet Ekşici

Binatlı: Yunus, Mustafa, Alattin, Habibi, Abdullah(Berkem), Mehmet Neşe(Mehmetali), Darbaz, Muammer(Cenkay), Debola, Moses, Tuğrul

Gençlik Gücü:Raif, Tayfun, Sezgin(Cahit), Erdoğ, Mehmet Kaygısız(Lawrence), Berke, Erin(Hikmet), Prince, Ümitcan, Kalonji, Aşkın

İsmet KARAOSMAN

K-Pet Süper Lig’de COVİD-19 salgını sebebiyle 3 ayı aşkın bir süredir ara verilen futbolda açılış gecesinin ikinci karşılaşmasında Binatlı konuk ettiği sonuncu Gençlik Gücü ile 0 -0 berabere kaldı.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Binatlı ile GG 0-0 berabere kaldı.  Bu skorla Binatlı puanını 25’e çıkarırken, Gençlik Gücü 15 puanda kaldı.

Maçın ilk devresi dengeli geçerken, iki takım da pozisyon üretemedi. İlk devre golsüz 0 – 0 berabere tamamladı.

İkinci devre daha hareketli geçti. Özellikle son bölümde rakibinin oyun disiplininden de kopmasından yararlanan Binatlı, Debola, Moses ve Mehmetali ile girdiği 3 net pozisyonu gole çeviremedi. Gençlik Gücü’nde ise Berke’nin şutu üst direkten dönerken, kaleci Raif kurtarışlarıyla puanın alınmasına katkı koydu.

(Foto:Ahmet İKİDERELİ)

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