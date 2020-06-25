Gol yok, avantaj yok

Yenicami ile Türk Ocağı arasından oynanan maçtan çıkan golsüz eşitlik iki takıma da ikinci maç için avantaj sağlamadı

Stat: Atatürk Stadı Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Emre Çevikdal Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Tansel Ekingen, (Dk.69 Farouk)Hascan Kırmaz, Mehmet Göktaş (Dk.89 Mahmut Amasyalı)Hüseyin Sadıklar, Hasan Ulukök(Dk.89 Kemal Barbet) Serge Abaka, John Ebuka, Mahmut İneci, Amınu Mohammed, Fırat Ersalan (Dk.85 Hasan Evren) Türk Ocağı:Cenk Yılmaz, Bilal Ceylan, İlker İnceler, Ocran Idan, Levan Ingorokva Doğukan Altuntaş (Dk.46 Ali Avcısoy) (Dk.88 Kaan) Ali Özbahar (Dk.77 Akın) Oha (Dk.90 Mehmet Çayan) Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Karadal Kırmızı kart: Dk.75 Ocran Idan (TOL) Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Yenicami, Türk Ocağı’nı Atatürk Stadında konuk etti. Maçtan önce kupanın sponsoru Nicosia Group yetkilileri tarafından tüm futbolseverlere birer kupa bardakile finalde çekilecek arabanın piyango biletlerinden verildi. Türk Ocağı’nın iyi kapandığı maçta, Yenicami hücum organizasyonlarında etkisiz kalınca maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı. Durgun gününde olan Yenicami’nin gol silahı John Ebuka, ikinci devrede bulduğu 2 net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Burnundan operasyon geçiren Remzi’den yoksun olan Türk Ocağı, pozisyon üretemezkenIdan’ın 75. dakika çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle son 15 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Buna rağmen kalesini gole kapayan sarı siyahlılar, maçın 0-0 tamamlanmasını sağladı. Bu skor 2 takıma da avantaj sağlamadı. (Foto: Necati KÜLAHLILAR)