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Gol yok, avantaj yok

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Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami arasında oynanan Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçından çıkan golsüz beraberlik her 2 takıma da avantaj getirmedi

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Gol yok, avantaj yok
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Yer: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, İsmail Ercan, Ahmet Özkurtuluş

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan,Fikri, Lawal, Hasan, Konkoni, Berk(Metin), Azat, Görkem(Onur), Ahmet(Hasan Bucak), İbrahim, Tahsin

Yenicami: Ozan, Ünal, Hascan, Hüseyin, Emin, Ebuka, Hasan, Kenneth, Aminu(Salih), Mehmet(Mustafa), Yasin

Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında K-PET Süper Lig ekipleri Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami, Üner Berkalp Stadı nda karşılaştılar.

3 önemli futbolcusu, Erdinç, Mehmet Göktaş ve Joseph'ten yoksun maça çıkan Baf Ülkü Yurdu, K-PET Süper Lig lideri olan rakibi Yenicami karşısında dirençli bir futbol oynarken, taraflar maçta gol atamadılar. 0-0 sona eren maç sonunda 2 takım da avantaj elde edemediler.

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