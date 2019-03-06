Gol yok, avantaj yok

Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami arasında oynanan Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçından çıkan golsüz beraberlik her 2 takıma da avantaj getirmedi

Yer: Üner Berkalp Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, İsmail Ercan, Ahmet Özkurtuluş Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan,Fikri, Lawal, Hasan, Konkoni, Berk(Metin), Azat, Görkem(Onur), Ahmet(Hasan Bucak), İbrahim, Tahsin Yenicami: Ozan, Ünal, Hascan, Hüseyin, Emin, Ebuka, Hasan, Kenneth, Aminu(Salih), Mehmet(Mustafa), Yasin Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında K-PET Süper Lig ekipleri Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami, Üner Berkalp Stadı nda karşılaştılar. 3 önemli futbolcusu, Erdinç, Mehmet Göktaş ve Joseph'ten yoksun maça çıkan Baf Ülkü Yurdu, K-PET Süper Lig lideri olan rakibi Yenicami karşısında dirençli bir futbol oynarken, taraflar maçta gol atamadılar. 0-0 sona eren maç sonunda 2 takım da avantaj elde edemediler.