Gol yağmurunda kazanan Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Altınordu'yu 5-3 mağlup etti.
33. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Yukatel Denizlispor atağında Mehmet Akyüz'ün verdiği pasla topla buluşan Estupinan, ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada Altınordu beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hüseyin Atakan Üner'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Egehan Gök'ün kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1.
İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada konuk ekip 50. dakikada tekrar öne geçti. Burak Çalık'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mehmet Akyüz, ceza sahasına girdikten sonra attığı şutla takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.
52. dakikada sol kanattaki Muhammed Mert'in attığı pasla topa hareketlenen Ersel Aslıyüksek'in, ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz attığı şutta top filelerle buluştu: 2-2.
59. dakikada sol kanattan Recep Niyaz'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Burak Çalık kafa vuruşuyla topu Altınordu filelerine gönderdi: 3-2.
63. dakikada ceza alanı içinde Yusuf Yalçın Arslan'ın müdahalesiyle Recep Niyaz'ın yerde kalmasının ardından hakem Burak Pakkan penaltı kararı verdi.
64. dakikada penaltı atışını kullanan Murawski, skoru 4-2'ye taşıdı.
68. dakikada sağ kanattan Mehmet Akyüz'ün yerden yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Estupinan'ın dokunduğu top, ağlarla buluştu: 5-2.
90+1. dakikada Hüseyin Atakan Üner'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Fatih Aktay, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-5.
Müsabakayı Yukatel Denizlispor 5-3 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Denizli'de oynanacak.