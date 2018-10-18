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Gol Toykan’ın

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Gol Toykan’ın
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Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de dördüncü haftada Dörtyol Sahası’nda oynanan Mesarya – Hamiköy maçında Hamiköy rakibini 6-2 mağlup etmişti.

Bu maçın 55. dakikasında gelişen Hamitköy atağında Mesarya kale alanı içerisinde oluşan karambolde Hamiköy forveti Toykan Hacet’in şutu, Mesarya defansından Nahit’in müdahalesine rağmen filelere gitmişti. Hamiköy’ün 3. golü olan bu golü hakem Hakan Muhtaroğlu, Toykan Hacet’e yazdı. Maçı 2 golle tamamlayan, attığı 1 gol de iptal edilen Toykan’ın, toplamda ise 4 golü bulunuyor.

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