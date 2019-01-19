banner255
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
38 0
Yeni modeller görücüye çıktı
Yeni modeller görücüye çıktı
15 0
 
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
16 0
Futsalın şampiyonu LTL
Futsalın şampiyonu LTL
58 0
Yasaklanan Kitaplar Listesi
Yasaklanan Kitaplar Listesi
44 0
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
86 0
İşte dünyanın en iyi saklanan 3 sırrı
İşte dünyanın en iyi saklanan 3 sırrı
119 0
banner82

Gol düellosunu kazanan Yeni Malatyaspor

banner27

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Evkur Yeni Malatyapor sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu

banner210
Gol düellosunu kazanan Yeni Malatyaspor
banner215

Yeni Malatya Stadı'nda gol düellosu şeklinde geçen maçın ilk yarısı 2-2 eşitlikle geçildi. İkinci yarı karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek VAR ile penaltı kararı verdi. Penaltı atşını gole çeviren E. Y. Malatyaspor 3-2 üstünlüğü yakaladı. kalan dakikalarda başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyapor sahdan 3-2 üstün ayrıldı.

Karşılaşmada Evkur Yeni Malatyapor'un gollerini; 1. dakikada Ömer Şişmanoğlu, 34. dakikada Mitchell Donald ve 54. dakikada penaltıdan Danijel Aleksic attı. Konuk Göztepe'nin gollerini ise 20. dakikada Halil Akbunar ve 41. dakikada Andre Poko kaydetti.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyapor 32 puana yükselirken, Göztepe 22 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Evkur Yeni Malatyapor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.