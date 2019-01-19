Gol düellosunu kazanan Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Evkur Yeni Malatyapor sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu

Yeni Malatya Stadı'nda gol düellosu şeklinde geçen maçın ilk yarısı 2-2 eşitlikle geçildi. İkinci yarı karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek VAR ile penaltı kararı verdi. Penaltı atşını gole çeviren E. Y. Malatyaspor 3-2 üstünlüğü yakaladı. kalan dakikalarda başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyapor sahdan 3-2 üstün ayrıldı.

Karşılaşmada Evkur Yeni Malatyapor'un gollerini; 1. dakikada Ömer Şişmanoğlu, 34. dakikada Mitchell Donald ve 54. dakikada penaltıdan Danijel Aleksic attı. Konuk Göztepe'nin gollerini ise 20. dakikada Halil Akbunar ve 41. dakikada Andre Poko kaydetti.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyapor 32 puana yükselirken, Göztepe 22 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Evkur Yeni Malatyapor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.