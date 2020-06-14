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Gol düellosunda kazanan yok

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Karadeniz 61 ile Kumyalı arasında oynanan hazırlık maçı bol gollü geçerken, 2 ekibin mücadelesi 2-2 beraberlikle sona erdi

Gol düellosunda kazanan yok

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF),Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Lig ile ilgili henüz resmi açıklama yapmamasına rağmen kulüpler hazırlık maçlarını sürdürüyorlar.

Karadeniz 61 ile Kumyalı da dün Tatlısu Stadında karşılaştılar. Hazırlık maçı bol gollü geçerken, 2 ekibin mücadelesi 2-2 sona erdi.

Maçta Karadeniz 61’in gollerini Mehmet Turgut atarken, 1 goldeki asisti antrenör Vural Köseoğlu yaptı. Kumyalı’nın gollerini ise İsmet Hüryol ile Umut Erzurumlu kaydetti.

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