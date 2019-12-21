Gol düellosunda kazanan Gaziantep

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Fernandes, Özgür Çek, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Heintz (Dk. 61 Thiam), Mustafa Pektemek (Dk. 42 İlhan Depe), Koita
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra (Dk. 72 Twumasi), Jefferson, Kenan Özer (Dk. 82 Pawlowski), Güray Vural, Kayode (Dk. 88 Muhammet Demir)
Goller: Dk. 5, Dk. 44 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 21 Kenan Özer, Dk. 33 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 10 Veysel Sarı, Dk. 57 Quaresma, Dk. 80 Thiam (Kasımpaşa)
Süper Lig'İn 16. haftasında Kasımpaşa kendi evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi.
Bu sonuçla Gaziantep Futbol Kulübü ligde puanını 23'e yükseltirken, Kasımpaşa 15 puanda kaldı.