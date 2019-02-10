banner255
Çamurda dansın birincisi Macila
Çamurda dansın birincisi Macila
5 0
Tarkan'a özel ses sistemli minibüs
Tarkan'a özel ses sistemli minibüs
15 0
 
YDÜ’den turizm sektörüne yeni kan
YDÜ’den turizm sektörüne yeni kan
57 0
Kaçmaya çalışırken polislerin arasına düştü
Kaçmaya çalışırken polislerin arasına düştü
7 0
Girne’ye bir son dakika darbesi de Gençler’den
Girne’ye bir son dakika darbesi de Gençler’den
72 0
Tartışma yaratan tüzük
Tartışma yaratan tüzük
17 0
Bu yıl son 118 yılın en yağışlı dördüncü yılı
Bu yıl son 118 yılın en yağışlı dördüncü yılı
32 0
banner82

Gol düellosunda 3 puan Göztepe'nin

banner27

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu

Gol düellosunda 3 puan Göztepe'nin
banner215

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Poko (Dk. 71 Alpaslan Öztürk), Borges (Dk. 80 Gouffran), Yasin Öztekin, Castro, Deniz Kadah (Dk. 82 Ghilas)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan (Dk. 83 Taha Yalçıner), Baiano, Cisse, Nsakala, Welinton, Djalma Campos, Tzavellas (Dk. 90+2 Steven Caulker), Junior Fernandes (Dk. 88 Josef Sural)

Goller: Dk. 20 Deniz Kadah, Dk. 31 Borges, Dk. 89 Ghilas (Göztepe), Dk. 42 Tzavellas, Dk. 74 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Serdar Gürler (Göztepe)

Süper Lig'de ikinci devrede oynadığı 3 karşılaşmada puan alamayan Göztepe, 21. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi. 

Bornova Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 20. dakikada Deniz Kadah, 31'de Borges ve 89. dakikada Ghilas attı. Konuk takım golleri ise 42'de Tzavellas ve 74. dakiakda Cisse'den geldi. 

90+1. dakikada Göztepe'de Serdar Gürle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 25'e yükseltirken A. Alanyaspor 25 puanda kaldı. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.