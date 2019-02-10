Gol düellosunda 3 puan Göztepe'nin

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Poko (Dk. 71 Alpaslan Öztürk), Borges (Dk. 80 Gouffran), Yasin Öztekin, Castro, Deniz Kadah (Dk. 82 Ghilas)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan (Dk. 83 Taha Yalçıner), Baiano, Cisse, Nsakala, Welinton, Djalma Campos, Tzavellas (Dk. 90+2 Steven Caulker), Junior Fernandes (Dk. 88 Josef Sural)

Goller: Dk. 20 Deniz Kadah, Dk. 31 Borges, Dk. 89 Ghilas (Göztepe), Dk. 42 Tzavellas, Dk. 74 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Serdar Gürler (Göztepe)

Süper Lig'de ikinci devrede oynadığı 3 karşılaşmada puan alamayan Göztepe, 21. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi.

Bornova Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 20. dakikada Deniz Kadah, 31'de Borges ve 89. dakikada Ghilas attı. Konuk takım golleri ise 42'de Tzavellas ve 74. dakiakda Cisse'den geldi.

90+1. dakikada Göztepe'de Serdar Gürle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 25'e yükseltirken A. Alanyaspor 25 puanda kaldı.