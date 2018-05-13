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Gol düellosu Beşiktaş’ın

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Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı

Gol düellosu Beşiktaş’ın
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi.

Osmanlı Stadı'nda hakem Halis Özkahya yönettiği mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazandı.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Beşiktaş ikinci yarının hemem başında bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Osmanlıspor eşitliği yakalamasına rağmen son bölümdeki gole engel olamadı.

Mücadelede Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri; 48. dakikada Anıl Karaer (k.k.), 50. dakikada Mustafa Pektemek ve 79. dakikada Vagner Love attı. Osmanlıspor'un gollerini ise 6. ve 56. dakikalarda Serdar Gürler kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş 68 puana yükseldi. Düşmeme mücadelesi veren Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada kaldı.

Ligde gelecek hafta Osmanlıspor, Akhisarspor'a konuk olacak. Beşiktaş da Sivasspor'u ağırlayacak.

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